Italia-Moldova: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Italia si prepara per una nuova sfida nelle Qualificazioni Mondiali, affrontando la Moldova in trasferta. L’incontro, programmato a Chisinau nei prossimi giorni, rappresenta un passaggio importante per la nazionale guidata da Gennaro Gattuso, che punta a consolidare il primato nel girone e mantenere il percorso netto di vittorie in vista dello scontro diretto contro la Norvegia a San Siro.

Italia favorita: analisi dell’evento e contesto della sfida

La sfida tra Italia e Moldova nelle Qualificazioni Mondiali ha un chiaro favorito secondo gli analisti dei bookmakers. Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti di quattro vittorie in altrettante partite ufficiali sotto la nuova gestione tecnica di Gattuso. In queste uscite, la nazionale italiana ha mostrato solidità e un attacco prolifico, segnando ben sedici gol e subendone pochi.

La Moldova, guidata da Lilian Popescu, occupa una posizione di rincalzo nel girone e affronta una formazione tecnicamente e tatticamente superiore. L’obiettivo principale per Italia è quello di ottenere un’altra vittoria agevolmente, sfruttando anche la differenza di rosa e di esperienza internazionale tra le due squadre. In questo contesto, la partita rappresenta una tappa fondamentale per mantenere il vantaggio in classifica e prepararsi al meglio allo scontro diretto contro la Norvegia.

Statistiche a confronto: forma e precedenti tra Italia e Moldova

Le statistiche delle ultime gare mettono in evidenza il divario tra le due formazioni:

Italia ha vinto tutte le quattro partite disputate nel girone, segnando 16 reti e mostrando una difesa solida.

ha vinto tutte le quattro partite disputate nel girone, segnando 16 reti e mostrando una difesa solida. Sotto la guida di Gattuso , gli azzurri hanno un rendimento offensivo particolarmente elevato.

L'ultimo precedente tra Italia e Moldova si è concluso 2-0 in favore degli azzurri.

La Moldova ha faticato nelle recenti partite di qualificazione, raccogliendo pochi punti e segnando poche reti.

Questi dati evidenziano come l’Italia parta favorita, non soltanto per qualità tecnica ma anche per stato di forma e rendimento recente. La Moldova, invece, dovrà cercare di limitare i danni contro una squadra in grande fiducia.

Quote principali offerte dai bookmaker per la sfida

Le lavagne dei principali siti di scommesse sono unanimi nel designare l’Italia come nettamente favorita. Ecco una sintesi delle principali quote disponibili:

Esito Quota Vittoria Italia (2) 1,03 Pareggio (X) 15,00 Vittoria Moldova (1) 40,00

L’Over (più di 2,5 gol totali nella partita) è quotato a 1,33, indice delle attese di una partita ricca di reti da parte degli azzurri.

L’Under (meno di 2,5 gol) è invece offerto a 3,15, quota decisamente più alta.

Il risultato esatto 0-3 per l’Italia è considerato il più probabile tra gli esiti precisi, quotato a 4,90, seguito dal 2-0 a 5,60.

Quote molto alte per eventuali risultati favorevoli alla Moldova: l’1-0 è a 90, il 2-1 a 101.

Per i marcatori, il favorito è Retegui (1,47), seguito da Orsolini (1,57) e il giovane Pio Esposito (1,65). L’attaccante moldavo Nicolaescu è quotato a 12 per una rete contro l’Italia.

Tendenze e curiosità numeriche prima della partita

Alcune tendenze statistiche e curiosità emergono dai dati delle squadre:

L'Italia ha sempre segnato almeno due gol nelle ultime quattro partite ufficiali.

ha sempre segnato almeno due gol nelle ultime quattro partite ufficiali. Sotto Gattuso , la nazionale ha collezionato solo vittorie ufficiali.

La Moldova non ha mai battuto l'Italia nei precedenti incontri.

Il giovane Pio Esposito potrebbe trovare spazio dopo la rete in Estonia.

potrebbe trovare spazio dopo la rete in Estonia. La quota per una rete di Nicolaescu, principale terminale offensivo moldavo, è tra le più alte tra i marcatori, segno della difficoltà offensiva della Moldova contro avversari di rango.

La partita tra Italia e Moldova si presenta dunque come una sfida dal pronostico chiuso secondo le statistiche e le quote dei bookmaker, con gli azzurri chiamati a confermare la loro superiorità e a consolidare il percorso nelle qualificazioni mondiali.