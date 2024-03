Home | Italia in lutto, se ne va un grande della musica

Lutto nel mondo della musica: si è spento all’età di 82 anni un grandissimo artista. A dare la notizia è stato proprio il Teatro alla Scala di Milano, che in una nota ha scritto: “Uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant’anni”. (Continua…)

Leggi anche: Tragico lutto nella musica italiana, il cantante trovato morto a soli 27 anni

Leggi anche: Musica in lutto, addio a una vera leggenda

Musica in lutto: se ne va un grande

Il mondo della musica colpito da un terribile lutto, l’artista se n’è andato all’età di 82 anni. Nell’ambiente era stimato e apprezzato da tutti. La sua perdita rappresenta un dolore enorme per il mondo della musica. Sarà difficile colmare la lacuna venutasi a creare con la sua dipartita. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal Teatro alla Scala di Milano in una note. In questo momento tutti si stringono attorno alla famiglia, alla moglie e al figlio. La camera ardente dell’artista si terrà al Teatro alla Scala. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)