Home | Italia, grave incendio in centro città: tetti in fiamme e famiglie evacuate

Grave incendio in un centro città del nostro paese. Le fiamme sono divampate ieri, intorno alle 16:30, in una palazzina ed hanno completamente distrutto l’edificio, causando anche il crollo del tetto. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte per domare l’incendio. Le famiglie sono state evacuate: alcune sistemate in un B&B della zona, altre sono andate da amici e parenti. (Continua…)

Grave incendio in Italia, tetti in fiamme e famiglie evacuate

Un terribile incidente divampato ieri intorno alle 16.30 ha devastato una casa di tre piani. Le fiamme hanno completamente distrutto l’edificio, causando il crollo del tetto. Il rogo ha coinvolto anche le coperture delle abitazioni vicine, costringendo le autorità ad evacuare alcune famiglie, le quali hanno trascorso la notte fuori casa. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)