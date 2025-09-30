x

Italia, Gattuso ha in mente una piccola rivoluzione: i nuovi nomi per la Nazionale

Gennaro Gattuso corre ai ripari. Dopo la grande paura contro Israele, il Ct si prepara alle partite di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e lo stesso Israele con qualche novità tattica e alcuni rientri importanti. Dopo il 5-4 dell’ultima partita, Gattuso punta a dare maggiore equilibrio alla squadra e a trovare nuove soluzioni per confermare il secondo posto nel girone, utile per accedere ai playoff.

Tra le novità in difesa c’è Gabbia, sempre più convincente nel ruolo di centrale di destra nel Milan di Allegri, pronto a dare un contributo anche in azzurro. A centrocampo, Cristante si candida come alternativa a Locatelli nel sistema tattico sperimentato contro Israele: un 4-1-3-2 con il centrale a protezione della difesa e le tre mezzali, Politano, Barella e Tonali, a coprire in ampiezza il campo, garantendo equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva.

Federico Chiesa dovrebbe essere l’altra novità a questo giro. L’ala dei Reds potrebbe tornare a disposizione di Gattuso, offrendo la possibilità di variare l’assetto tattico anche a partita in corso. La lista definitiva dei convocati verrà annunciata venerdì, dopo la conclusione del turno di Champions League, e comprenderà circa 27-28 giocatori.

La Nazionale di Gattuso, i probabili convocati

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret, Carnesecchi

Difensori: Di Lorenzo, Cambiaso, Dimarco, Udogie, Bastoni, Calafiori, Gatti, Mancini, Gabbia (Bellanova)

Centrocampisti: Locatelli, Barella, Tonali, Frattesi, Maldini, Fabbian, Cristante (Casadei)

Attaccanti: Politano, Orsolini, Zaccagni, Kean, Raspadori, Retegui, Esposito, Lucca, Chiesa (Koleosho)

Gattuso punta a costruire una squadra pronta a sfruttare le risorse offensive, ma anche a ritrovare solidità in fase difensiva. Non ci sono molti calcoli da fare in un girone in cui la Norvegia guida con 15 punti e una differenza reti irraggiungibile. L’obiettivo è quello di dare un volto sempre più definito alla Nazionale per arrivare preparati ai playoff.

