Home | Italia, Gattuso ha in mente una piccola rivoluzione: i nuovi nomi per la Nazionale

Gennaro Gattuso corre ai ripari. Dopo la grande paura contro Israele, il Ct si prepara alle partite di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e lo stesso Israele con qualche novità tattica e alcuni rientri importanti. Dopo il 5-4 dell’ultima partita, Gattuso punta a dare maggiore equilibrio alla squadra e a trovare nuove soluzioni per confermare il secondo posto nel girone, utile per accedere ai playoff.

🇮🇹Convocati #Italia, le scelte di Gattuso: Cristante favorito su Ricci. Tutte le ipotesihttps://t.co/TQZ2Py4ShV — Corriere dello Sport (@CorSport) September 30, 2025

Tra le novità in difesa c’è Gabbia, sempre più convincente nel ruolo di centrale di destra nel Milan di Allegri, pronto a dare un contributo anche in azzurro. A centrocampo, Cristante si candida come alternativa a Locatelli nel sistema tattico sperimentato contro Israele: un 4-1-3-2 con il centrale a protezione della difesa e le tre mezzali, Politano, Barella e Tonali, a coprire in ampiezza il campo, garantendo equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva.

Federico Chiesa dovrebbe essere l’altra novità a questo giro. L’ala dei Reds potrebbe tornare a disposizione di Gattuso, offrendo la possibilità di variare l’assetto tattico anche a partita in corso. La lista definitiva dei convocati verrà annunciata venerdì, dopo la conclusione del turno di Champions League, e comprenderà circa 27-28 giocatori.

La Nazionale di Gattuso, i probabili convocati

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret, Carnesecchi

Difensori: Di Lorenzo, Cambiaso, Dimarco, Udogie, Bastoni, Calafiori, Gatti, Mancini, Gabbia (Bellanova)

Centrocampisti: Locatelli, Barella, Tonali, Frattesi, Maldini, Fabbian, Cristante (Casadei)

Attaccanti: Politano, Orsolini, Zaccagni, Kean, Raspadori, Retegui, Esposito, Lucca, Chiesa (Koleosho)

Gattuso punta a costruire una squadra pronta a sfruttare le risorse offensive, ma anche a ritrovare solidità in fase difensiva. Non ci sono molti calcoli da fare in un girone in cui la Norvegia guida con 15 punti e una differenza reti irraggiungibile. L’obiettivo è quello di dare un volto sempre più definito alla Nazionale per arrivare preparati ai playoff.

