Juventus, scoppia la grana Locatelli: da capitano a riserva di lusso

Manuel Locatelli sta vivendo un momento di evidente difficoltà alla Juventus. Il capitano bianconero, titolare nelle prime tre partite stagionali, oggi non è più così sicuro del posto. Il minutaggio ridotto delle ultime gare fotografa il cambio di rotta deciso da Igor Tudor. Dopo il 4-3 all’Inter, il tecnico ha scelto di gestire diversamente il centrocampista, relegandolo in panchina più spesso di quanto accadesse in passato.

👀#Tudor, giù la maschera: Locatelli, David e il tempo delle scelte per evitare un altro purgatorio Juve https://t.co/uGAPB2Vvmv — Tuttosport (@tuttosport) September 29, 2025

Nella prima di Champions League contro il Borussia Dortmund (4-4), Locatelli è entrato solo al 69’ al posto di Koopmeiners, l’olandese che Tudor sembra preferire nonostante prestazioni ancora altalenanti rispetto ai tempi dell’Atalanta.

In campionato, l’ex Sassuolo fatica a trovare spazio: titolare a Verona ha giocato solo il primo tempo, poi fuori nell’intervallo. Nell’ultima gara con la Dea, invece, è rimasto per 90′ in panchina in panchina. Al momento del cambio di Thuram per un fastidio al polpaccio, Tudor ha optato per McKennie.

Sui social sono arrivate anche critiche dure, con alcuni tifosi che hanno invitato il centrocampista a lasciare il club perché “non all’altezza”. La moglie di Locatelli è intervenuta a difenderlo scrivendo: “Leggere questi commenti sotto la foto della nascita di nostro figlio mi fa davvero pensare a quanta frustrazione ci sia… Ma perché tutta questa cattiveria?”.

Il momento complesso, e rischia davvero di scoppiare la “grana Locatelli”. Mercoledì la Juventus sarà impegnata in Spagna contro il Villarreal nella seconda giornata di Champions League e il capitano bianconero potrebbe tornare titolare. Con Thuram da valutare, Locatelli avrebbe chance concrete di giocare in coppia con uno tra Koopmeiners e McKennie: sarebbe un’occasione per riconquistare la sua Juve e la fiducia dei tifosi.

