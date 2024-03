Italia-Ecuador probabili formazioni, la Nazionale di calcio italiana torna in campo per la seconda amichevole della tournée negli Stati Uniti. Dopo aver battuto 2-1 il Venezuela giovedì al Chase Stadium di Fort Lauderdale con doppietta di Retegui, la Nazionale di Spalletti gioca con l’Ecuador oggi alle 21 ora italiana alla Red Bull Arena di Harrison in New Jersey.

Riguardo alla formazione che metterà in campo Luciano Spalletti, dopo l’esperimento (non riuscito) della difesa a 3 con il Venezuela, è molto probabile rivedere in campo il classico 4-3-3 tanto caro al Ct ma con diverse novità per quanto riguarda gli interpreti. Due i ballottaggi nell’undici iniziale, uno per il ruolo di ala destra tra Politano e Zaniolo, l’altro per quello di centravanti tra Retegui e Raspadori. Lucca out per un risentimento muscolare. Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Vicario; Bellanova, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Pellegrini; Politano (Zaniolo), Retegui (Raspadori), Zaccagni. CT Spalletti.

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordonez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT Sanchez Bas.