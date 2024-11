Italia, bella vittoria in Belgio: la nazionale passa con merito ai quarti di Nations League

Italia, serata decisiva contro il Belgio. Agli azzurri basta un punto per ottenere il passaggio del girone senza aspettare la sfida di San Siro con la Francia, mentre la squadra di Lukaku ha assolutamente bisogno di una vittoria per continuare a sperare. Ma Spalletti e i suoi hanno preparato bene la gara e si vede sin dai primi minuti: Italia dominante e Belgio in difficoltà. All’11’ Tonali la sblocca dopo una bella azione sull’asse Barella–Di Lorenzo.

Al 24′ l’Italia ha un’altra bella occasione con Retegui, non in grandissima serata, ma il raddoppio non arriva. Poi è lo stesso Tonali ad andare in vicino al 2-0, ma viene murato all’ultimo da un difensore belga. Il primo tempo finisce sull’1-0, ed è un vantaggio meritato per gli azzurri.

La ripresa è bellissima e molto combattuta. Il Belgio prova il tutto per tutto e si getta in avanti, l’Italia difende con ordine e appena può riparte e si fa pericolosa. Per qualche minuto i nostri avversari riescono a metterci in difficoltà e creano un paio di buone occasioni, la prima sventata da Donnarumma, la seconda da Bastoni e Di Lorenzo salvano con un brivido. Ma al 54′ la palla buona è di nuovo sul piede di Retegui, che solo davanti al portiere si fa respingere il tiro.

A quel punto la partita diventa bellissima e imprevedibile, con ribaltamenti di fronte e occasioni per entrambe le squadra. L’italia va vicina al 2-0 con Di Lorenzo e spreca un altro paio di buone occasioni (nella seconda Kean aspetta troppo a tirare e spreca una palla molto invitante). Negli ultimi 12′ i belgi si giocano il tutto per tutto e sfiorano tre volte il pari.

Nella prima occasione un colpo di testa di Lukaku sfila a lato per un niente. Poi lo stesso Lukaku scarica un sinistro violentissimo da dentro l’area ma è molto bravo Di Lorenzo a opporsi e a deviare in calcio d’angolo. Infine è Faes, uno dei difensori centrali, a colpire di testa su un calcio da fermo: per nostra fortuna la palla scheggia il palo ed esce. Da lì in poi c’è ancora battaglia ma nessun’altra occasione significativa. Finisce 1-0 per noi, siamo qualificati e ora basterà un punto con la Francia per passare da primi nel girone.

