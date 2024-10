Nations League, stasera Italia-Belgio: le probabili formazioni

Italia-Belgio probabili formazioni della partita di Nations League che si disputerà stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Tornano in campo gli Azzurri di Luciano Spalletti, che questa sera affronteranno i Diavoli Rossi nella fase a gironi della Nations League. Gli azzurri, durante la pausa di settembre, hanno ottenuto buoni risultati, con due vittorie contro Francia e Israele, e cercano ora una continuità che manca da tempo.

Dall’altro lato, la formazione di Domenico Tedesco rimane temibile, nonostante l’assenza di un giocatore chiave come Lukaku. Il match è in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, con la direzione di gara affidata al Sig. Espen Eskas. Spalletti dovrebbe confermare il 3-5-1-1 visto nelle ultime partite, apportando alcune modifiche a livello di giocatori. Davanti a Donnarumma, la difesa a tre sarà composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. In mediana, Ricci agirà da playmaker, supportato da Frattesi e Tonali, mentre sulle corsie esterne si schiereranno Cambiaso e Dimarco. Pellegrini giocherà tra le linee, a sostegno dell’unica punta Retegui. (continua dopo la foto)

Con Lukaku assente, Openda dovrebbe essere il punto di riferimento nel 3-4-2-1 di Tedesco. L’attaccante del Lipsia sarà supportato da un tandem sulla trequarti, composto da De Ketelaere e Doku. Da tenere d’occhio anche Trossard, che potrebbe partire dal 1’ ma anche entrare a gara in corso come arma offensiva. Il centrocampo sarà formato da Tielemans, Mangala e De Cuyper, mentre la formazione belga si presenterà con Casteels in porta e una difesa composta da Debast e Theate ai lati di Faes.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct: Spalletti

BELGIO (3-4-2-1): Casteels; Debast, Faes, Theate; Castagne, Tielemans, Mangala, De Cuyper; De Ketelaere (Trossard), Doku; Openda. Ct: Tedesco

