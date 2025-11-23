Ischia-Albalonga: statistiche, quote e curiosità Serie D

Ischia e Albalonga si preparano a scendere in campo allo stadio Mazzella per un incontro cruciale valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie D. La partita, in programma questa settimana, rappresenta per i padroni di casa un’opportunità importante per riprendere il cammino dopo la sconfitta di Scafati, mentre gli ospiti mirano a consolidare la propria posizione ai vertici della classifica.

Una sfida che misura la solidità dell’Ischia

Il ritorno tra le mura amiche del Mazzella assume un valore particolare per l’Ischia, ancora alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione difficile. I gialloblù hanno dato segnali di crescita, come dimostrano le tre vittorie consecutive ottenute di recente in casa, fondamentali per riavvicinare la squadra alla zona salvezza e rafforzare un’identità di gioco in via di definizione. L’ultimo passo falso, maturato contro la capolista, ha evidenziato alcune criticità su cui il tecnico Corino ha posto l’accento, soprattutto in termini di precisione tecnica ed errori individuali. Tuttavia, la capacità di reazione del gruppo non è mai venuta meno, come sottolineato dallo stesso allenatore, che ha ribadito l’importanza di affrontare ogni gara con il massimo impegno per uscire dalla zona playout.

Statistiche a confronto: rendimento in casa e in trasferta

L’analisi dei numeri offre uno spaccato interessante delle due squadre:

Ischia ha costruito le sue fortune recenti proprio in casa, dove è reduce da tre vittorie consecutive.

Albalonga ha raccolto finora 22 punti, mantenendosi stabilmente nelle prime posizioni grazie a una rosa esperta e organizzata.

Dal punto di vista del rendimento esterno, i laziali alternano successi a qualche battuta d’arresto: due vittorie, due pareggi e due sconfitte fuori casa, con una media di 1,33 punti a partita lontano dal proprio stadio. Il dato più interessante riguarda la produzione offensiva e difensiva: su 20 reti segnate e 17 subite in totale, solo cinque gol realizzati e otto concessi sono arrivati in trasferta. Le ultime due uscite fuori casa sono coincise con altrettante sconfitte, sintomo di una lieve difficoltà nel replicare la solidità domestica.

Precedenti e giocatori chiave

Gli incontri più recenti tra Ischia e Albalonga risalgono alla stagione 2023/24, quando la formazione laziale era ancora nota come Cynthialbalonga:

A novembre 2023, al Mazzella , finì 1-1, con marcature di Di Cairano e Baldassi .

Al ritorno, a marzo, successo esterno dei laziali per 2-0 grazie alle reti di Cappai su rigore e Lisari.

Tra i protagonisti da tenere d’occhio, spicca Ingretolli, ex gialloblù ora capocannoniere dell’Albalonga con sette reti, e Sirignano, colonna della difesa laziale e già protagonista nella salvezza dell’isola nel 2015.

Le quote principali e la direzione arbitrale

Le quote principali per la sfida tra Ischia e Albalonga rispecchiano l’equilibrio emerso negli ultimi precedenti e le oscillazioni nei rispettivi rendimenti, soprattutto considerando le difficoltà degli ospiti fuori casa. Le agenzie di scommesse propongono spesso valori vicini tra il successo interno e quello esterno, lasciando spazio anche all’opzione del pareggio. La designazione arbitrale è affidata a Giovanni Giannì di Reggio Emilia, coadiuvato da Francesco Minerva di Lecce e Fabio Santo di Barletta, una terna pronta a garantire correttezza in un match dal profilo agonistico elevato.

Dati e curiosità: numeri da tenere d’occhio

Alcuni dati emergono con particolare rilievo dall’analisi delle statistiche stagionali:

Negli ultimi tre incontri casalinghi, l’ Ischia è sempre andata a segno.

L'Albalonga ha subito almeno un gol in tutte le ultime trasferte.

ha subito almeno un gol in tutte le ultime trasferte. L’attaccante Ingretolli ha segnato in oltre il 30% delle partite giocate.

In sei trasferte, gli ospiti hanno ottenuto risultati molto variegati, segno di una certa discontinuità lontano dal proprio stadio.

Elementi che rendono la sfida particolarmente aperta, con la possibilità che la differenza venga fatta da episodi o giocate individuali di rilievo.

La partita tra Ischia e Albalonga si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie D, sia per la posta in palio che per il confronto tra due squadre animate da differenti ambizioni. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio del match, in un contesto in cui ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo.