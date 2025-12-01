Inter verso la Coppa Italia con grandi novità: il turnover chirurgico di Chivu

L’Inter si è rimessa subito al lavoro dopo la vittoria di Pisa, con l’obiettivo di arrivare pronta agli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia, in programma mercoledì sera a San Siro. Per la sfida ai lagunari, Cristian Chivu sembra orientato a un turnover ampio, forte dell’impatto che le seconde linee hanno garantito nelle ultime uscite.

Come sono entrati bene Esposito e Diouf.



Diouf la cosa più bella tra Milan e Pisa.



Lautaro si assenta, torna, segna e poi non lo fermi più.



Tre punti pesantissimi. Complimenti al Pisa. pic.twitter.com/XhPERpayHE — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) November 30, 2025

Il tecnico valuta seriamente la candidatura di Andy Diouf, protagonista negli ultimi due spezzoni contro Milan e Pisa: arrivato come centrocampista box to box, il francese sta sorprendendo da esterno destro a tutta fascia, sfruttando le difficoltà di Luis Henrique e gli infortuni di Denzel Dumfries e Matteo Darmian.

Per l’appuntamento con il Venezia non sono previsti recuperi. Ange-Yoan Bonny, fermato dall’influenza a Pisa, non si è allenato oggi con il gruppo e resta in forte dubbio. A centrocampo, invece, potrebbe rivedersi Henrikh Mkhitaryan, fermato a Napoli dopo il contestato contatto con Di Lorenzo che aveva portato al rigore per gli azzurri.

L’armeno è tornato a lavorare con i compagni e potrebbe partire dall’inizio per ritrovare ritmo in vista del ciclo durissimo che aspetta l’Inter. Dopo il Venezia, infatti, i nerazzurri affronteranno Como, Liverpool e Genoa nell’arco di dieci giorni: un tour de force che costringerà Chivu a sfruttare ogni risorsa disponibile.

Leggi anche: