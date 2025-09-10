Inter, parte la missione derby d’Italia: prima volta per Akanji

L’Inter si prepara ad affrontare il derby d’Italia contro la Juventus con qualche apprensione. La sconfitta interna contro l’Udinese ha lasciato il segno, e i nerazzurri devono cercare di riscattarsi e di cancellare i dubbi emersi al termine di un mercato che in molti hanno considerato deludente.

Oggi è giornata di rientri per la squadra di Cristian Chivu, che alla Pinetina ha ritrovato gran parte dei suoi calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Dopo Dumfries, De Vrij, Calhanoglu e Zielinski, è toccato oggi al resto del gruppo unirsi agli allenamenti, con l’unica eccezione di Lautaro Martinez, che arriverà proprio alla vigilia della gara.

L’ultimo a rientrare è stato Marcus Thuram, tornato nel primo pomeriggio dopo aver procurato un rigore a favore della sua Francia. L’attaccante francese ha trovato i compagni già al lavoro per preparare il delicato derby d’Italia contro la Juventus di sabato pomeriggio. (continua dopo la foto)

Tra i volti nuovi, primo allenamento ad Appiano anche per Manuel Akanji, accolto dallo staff nerazzurro al suo esordio nel centro sportivo. Presenti pure gli azzurri reduci dalle vittorie contro Estonia e Israele. Lautaro Martinez, impegnato con l’Argentina fermata dall’Ecuador, dovrebbe invece unirsi al gruppo nel tardo pomeriggio di giovedì.

Chivu ha riaccolto con entusiasmo anche Sucic, che ha appena rilasciato un’intervista esclusiva a Sportmediaset.it: “Sto davvero bene, sono davvero contento: poi qualsiasi cosa è possibile, questa è la mia mentalità, a volte giochi bene, a volte no, ma la cosa più importante è allenarsi al meglio e dare sempre il massimo in ogni occasione”.

Leggi anche: