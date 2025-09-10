Napoli, parla il medico: “Ecco come sta Romelu Lukaku”, allarme Rrahmani

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il responsabile dello staff sanitario del Napoli, dottor Raffaele Canonico, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Romelu Lukaku e di altri giocatori alle prese con problemi fisici. “Io e Lukaku ci siamo sentiti ieri sera e il suo iter riabilitativo procede bene secondo quelli che erano i tempi prefissati” ha spiegato Canonico.

L’attaccante belga è reduce da una lesione importante al retto femorale con interessamento di uno dei due tendini inserzionali: “Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella chirurgica. Romelu ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili” ha aggiunto il medico.

Lukaku sta completando la riabilitazione in Belgio, in costante contatto con i sanitari azzurri: “Nel giro di un paio di settimane uno dei nostri terapisti lo raggiungerà per valutare i progressi: per ora è tutto sotto controllo”.

Napoli, Lukaku si cura in Belgio: si ferma anche Rrahmani

Durante la sosta per le nazionali, si è fermato anche Rrahmani. Canonico ha spiegato così la sua situazione: “Ha avuto un trauma minore, una lesione di basso grado del bicipite femorale. Ha già iniziato il recupero, credo che salterà un paio di partite. Potrebbe essere a disposizione contro il Pisa”.

Nessun allarme invece per Neres, bloccato da un affaticamento prima della gara con il Cagliari: “Avendo due settimane senza partite davanti, non abbiamo voluto rischiare. Era una problematica minore che si sarebbe risolta in pochi giorni: questi giorni sono serviti proprio per permettergli di recuperare”.

