Milan, Allegri non può ancora sorridere: le condizioni di Rafa Leao

Milan, Rafa Leao non sarà in campo nemmeno domenica sera contro il Bologna. Il suo polpaccio destro, infortunato nella gara di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto, non è ancora guarito perfettamente. L’ottimismo manifestato subito dopo lo stop del portoghese è stato smentito dai fatti: martedì Rafa non si è allenato con il gruppo, e oggi continuerà il lavoro individuale.

Saltare gli impegni con la nazionale portoghese è servito a poco: il fastidio al muscolo non è del tutto scomparso e le speranze di vederlo in campo nella terza giornata sono praticamente nulle. Obiettivo dichiarato: il rientro il 20 settembre a Udine.

L’inizio di stagione per Leao resta atipico. In estate Allegri l’ha trasformato da esterno a centravanti, centrando su di lui il nuovo progetto tecnico. Lo si è visto anche in amichevole e contro il Bari: meno fascia, più area, con attacchi diretti alla porta.

Il gol di testa in Coppa Italia è una testimonianza sul campo del nuovo ruolo che Allegri ha pensato per l’attaccante. La coppia con Pulisic è ormai rodata e funziona, ma ora il Mister rossonero deve necessariamente testare un’altra soluzione. Con l’assenza di Rafa, toccherà a Christopher Nkunku provare a lasciare subito il segno. (continua dopo la foto)

A questo punto diventa molto importante la condizione di Nkunku. Il Milan lavora da martedì alla partita contro il Bologna, e il francese vuole accelerare i tempi per la sua prima gara ufficiale da milanista, pur avendo egli stesso dichiarato di non essere pronto fisicamente.

Il nuovo acquisto dei rossoneri ha nelle gambe soltanto mezz’ora, difficile immaginarlo titolare dall’inizio, ma Allegri potrebbe comunque affidargli uno spezzone importante. Due giocatori rapidi e tecnici – Pulisic e Nkunku – potrebbero dare al Milan un nuovo volto offensivo, nell’attesa del recupero di Leao.

Leggi anche: