Juventus, Tudor pensa a novità tattiche per la sfida con l’Inter: la tentazione Openda

Il buon inizio di campionato della Juventus ha portato entusiasmo e fiducia nell’ambiente bianconero. La squadra di Igor Tudor ha convinto per solidità e concretezza, e ora vuole sfruttare la varietà di soluzioni offensive che il tecnico può permettersi di valutare. Proprio questo ventaglio di opzioni fa partire la Juve favorita nel derby d’Italia contro l’Inter, appuntamento che servirà anche per misurare le ambizioni stagionali.

Dopo le preoccupazioni iniziali, gli esami hanno escluso lesioni gravi per Conceiçao, rientrato acciaccato dagli impegni con la Nazionale. L’attaccante portoghese ha già ripreso con un lavoro personalizzato, ma resta difficile vederlo in campo dall’inizio contro i nerazzurri. La sua condizione sarà monitorata giorno dopo giorno dallo staff medico, senza forzare i tempi. (continua dopo la foto)

Nel frattempo, buone notizie per Tudor: sono tornati ad allenarsi con il gruppo i tre azzurri Cambiaso, Gatti e Locatelli, oltre a Openda, Koopmeiners e Yildiz. Segnali importanti in vista della sfida più attesa, che consentono al tecnico croato di pianificare diverse soluzioni tattiche.

Nello schema classico 3-4-2-1, Tudor potrebbe puntare su Koopmeiners o McKennie a supporto di Yildiz alle spalle di David. Ma se la scelta dovesse ricadere sul 3-4-1-2, ecco che il giovane turco verrebbe arretrato nel ruolo di trequartista, con la possibilità di affiancare a David uno tra Openda e Vlahovic.

La candidatura del belga appare intrigante: pur non avendo ancora debuttato con la maglia bianconera, Openda garantirebbe un’alternativa tecnica e tattica più complementare rispetto a Vlahovic, anch’egli centravanti puro. Una mossa che, almeno sulla carta, si adatterebbe bene al 3-5-2 nerazzurro, permettendo di schermare il play interista sin dall’avvio dell’azione. (continua dopo la foto)

Difficile invece immaginare che, al posto di Conceiçao, venga lanciato il kosovaro Zhegrova. L’esterno non gioca da dicembre 2024 e un rientro in una partita di questa importanza sarebbe troppo rischioso. Tudor lo sa bene: per il derby d’Italia serviranno scelte sicure e giocatori pronti, non scommesse.

La Juve arriva dunque con fiducia, varietà di opzioni e una rosa che offre soluzioni di qualità. Sarà il campo, sabato sera, a dire se queste armi basteranno a piegare l’Inter.

