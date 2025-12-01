Inter-Venezia: statistiche e quote aggiornate in Coppa Italia

Inter e Venezia si affronteranno mercoledì 3 dicembre alle ore 21 presso lo stadio San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La sfida, trasmessa in chiaro sui canali Mediaset, segna l’esordio stagionale dei nerazzurri nel torneo e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con la formazione guidata da Chivu che punta a confermare il proprio stato di forma dopo la recente vittoria in campionato.

Inter-Venezia: analisi descrittiva dell’evento e contesto

La partita tra Inter e Venezia rappresenta il debutto dei nerazzurri nella Coppa Italia 2023/2024. Dopo aver superato un momento difficile, caratterizzato da due sconfitte consecutive tra derby e Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter è tornata a sorridere grazie alla vittoria in trasferta contro il Pisa, con una doppietta di Lautaro Martinez. Per l’occasione, il tecnico Chivu dovrebbe optare per un ampio turnover: tra i pali è atteso il ritorno di Josep Martinez, con possibilità di impiego per Diouf, Frattesi e Luis Henrique. In difesa, De Vrij potrebbe partire titolare e in avanti è probabile la presenza della coppia Pio Esposito–Bonny. Il Venezia, invece, cerca l’impresa in uno degli stadi più difficili d’Italia, consapevole della forza dell’avversario ma determinato a giocarsi le proprie carte.

Statistiche comparative: stato di forma e precedenti

L’Inter arriva a questo appuntamento forte di una ritrovata fiducia. Ecco alcuni dati chiave:

L’ Inter ha recentemente ritrovato il successo dopo le battute d’arresto contro Milan e Atletico Madrid .

ha recentemente ritrovato il successo dopo le battute d’arresto contro e . Il reparto offensivo dei nerazzurri continua a essere tra i più prolifici del campionato.

Il Venezia si presenta come sfavorito, ma non va sottovalutato il suo percorso in Coppa Italia, dove spesso le sorprese non mancano.

Per quanto riguarda i precedenti, l’Inter parte con i favori del pronostico anche grazie al fattore campo, storicamente determinante nelle sfide a eliminazione diretta come questa.

Quote principali: analisi degli operatori di scommesse

Le principali agenzie di scommesse vedono l’Inter nettamente favorita per il passaggio del turno. Di seguito una tabella riassuntiva delle quote proposte per la vittoria dei nerazzurri:

Operatore Quota Vittoria Inter Vincitù 1.13 Betsson 1.13 Netbet 1.14 Eurobet 1.11

Per quanto riguarda il mercato dei gol, il segno OVER 3.5 (ovvero partita con almeno quattro reti complessive) è quotato tra 2.25 e 2.28 dai principali bookmaker, a conferma delle aspettative su una gara con molte occasioni da rete.

Tendenze e curiosità numeriche: numeri e trend da seguire

L’attacco dell’Inter si conferma tra i più prolifici, non solo in Serie A ma anche a livello europeo. La formazione milanese occupa il terzo posto per differenza reti nella fase a gironi delle competizioni continentali, nonostante la recente sconfitta. La vittoria a Pisa ha restituito entusiasmo e cinismo alla squadra, che si è dimostrata capace di capitalizzare le occasioni create. Da segnalare anche il costante impiego di giovani e seconde linee da parte di Chivu nelle gare di coppa, elemento che aggiunge interesse alla sfida contro il Venezia.

In conclusione, Inter–Venezia si presenta come una sfida in cui i nerazzurri vogliono confermare il proprio valore, forti dei dati statistici e delle quote favorevoli. Il Venezia proverà a sovvertire il pronostico, ma il contesto e i numeri sorridono alla formazione di Chivu.