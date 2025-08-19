Inter, per accontentare Chivu all-in su Konè: la super offerta alla Roma

L’Inter ha deciso: dopo la lunga telenovela Lookman, il club nerazzurro sposta tutte le sue energie su Manu Koné, 24 anni, mediano della Roma. L’obiettivo è dare più potenza e cambio di passo alla squadra di Cristian Chivu, seguendo un piano preciso: offrire 45 milioni e fare leva sui vincoli di Fair Play Uefa che costringono i giallorossi a valutare cessioni pesanti.

Bastaaaaaaaa, Konè non è in vendita sopratutto in Italia. https://t.co/eMBskNzQxP — Francesca Roma 💛❤️🌸 (@FrancescaRoma41) August 19, 2025

Ieri, alla ripresa degli allenamenti, si sono incontrati Beppe Marotta, Piero Ausilio e lo stesso Chivu. L’allenatore romeno, analizzando la crescita di Pio e Bonny alle spalle della ThuLa e la possibilità di avanzare mezzali come Frattesi, ha evidenziato la mancanza di fisicità in mezzo al campo: serve un “centurione” capace di cambiare il volto del reparto. Koné è il profilo giusto, ma arrivarci richiede diplomazia e tempi rapidi: il club non vuole infilarsi in un altra trattativa come quella per Lookman.

Già prima di Ferragosto l’Inter aveva tentato il blitz: quinquennale pronto e proposta immediata, ma da Trigoria è arrivata una frenata secca, confermata da una telefonata del 15 agosto. Le recenti parole di Gasperini, però, che non ha escluso la possibilità di un “doloroso sacrificio”, hanno cambiato i contorni della vicenda: la porta, che sembrava blindata, ora lascia filtrare un filo di luce.

Al momento non c’è stata una riapertura ufficiale da parte della Roma, che valuta Koné oltre i 50 milioni. L’Inter, però, ha già pronta l’offerta: i 45 milioni destinati a Lookman sono sul tavolo, pronti per essere investiti. Se non dovessero arrivare segnali rapidi, Marotta e Ausilio guarderanno all’estero per un’alternativa, ma il francese resta il primo obiettivo.

Il piano è sfruttare le difficoltà economiche dei giallorossi e spingere perché la trattativa si chiuda prima che diventi un altro braccio di ferro infinito. In fondo, è sempre questione di domanda e offerta: l’Inter non intende farsi trascinare in un nuovo tira e molla e vuole consegnare a Chivu il rinforzo già in questa fase del mercato.

