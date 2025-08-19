Milan, che tegola per Allegri: sono arrivati i risultati degli esami di Leao

La stagione del Milan parte con un primo stop inatteso. Dopo la gara di Coppa Italia contro il Bari, il club rossonero deve fare i conti con un infortunio che riguarda il suo giocatore di maggiore spicco. I risultati degli esami, infatti, hanno riscontrato un problema più grave del previsto.

Lo staff medico ha subito avviato controlli approfonditi per valutare l’entità del problema e capire i tempi di recupero, mentre i tifosi e la squadra restano in attesa di certezze. La prima giornata di Serie A si avvicina e il rischio di dover rinunciare al portoghese preoccupa l’ambiente.

Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro di Rafael Leao. Il numero 10 rossonero non sarà quindi a disposizione per il debutto in campionato contro la Cremonese, sabato sera a San Siro. Lo staff medico valuterà giorno per giorno le sue condizioni, con l’obiettivo di capire se potrà essere disponibile per la seconda giornata, in programma a Lecce venerdì 29 agosto alle 20:45.

L’infortunio di Leao influisce anche sulle strategie di mercato del Milan. La società ha deciso di rallentare la cessione di Noah Okafor al Leeds United, nonostante l’accordo ormai definito tra le parti: 21 milioni di euro per il club rossonero e un contratto fino al 2030 per il giocatore a 2,4 milioni a stagione. Il club preferisce avere piena chiarezza sui tempi di recupero di Leao prima di completare l’operazione.

L’assenza di Leao rappresenta un problema serio per Massimiliano Allegri, costretto a ridisegnare l’attacco rossonero. La prima partita di campionato e le successive gare iniziali potrebbero risentire della mancanza della stella portoghese, mentre il Milan spera di recuperarlo quanto prima.

