Inter, ora Marotta ha fretta: arriva l’affondo per Lookman, le novità

L’Inter scalda i motori. Sabato 26 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione nerazzurra con il raduno fissato ad Appiano Gentile. L’avvicinamento al campionato, dopo le delusioni in Champions League e Mondiale per Club, sarà affidato a Cristian Chivu, pronto a lavorare con il gruppo al completo. O quasi.

Perché tra i volti attesi, ce n’è uno che l’ambiente interista sogna più di tutti: quello di Ademola Lookman. Il nigeriano ha già scelto la sua destinazione e non intende ascoltare altre offerte: vuole solo l’Inter. L’accordo con i nerazzurri su contratto e ingaggio è già stato definito, ma resta da superare l’ultimo ostacolo: quello dell’intesa tra i club. (continua dopo la foto)

La prima offerta dell’Inter è stata di 40 milioni di euro, ma potrebbe salire di un paio di milioni per venire incontro alle richieste dell’Atalanta. Un’operazione che Marotta e Ausilio vogliono chiudere quanto prima per evitare di incartarsi come accaduto con Koopmeiners la scorsa stagione, quando la trattativa si protrasse per settimane prima dello sbarco del centrocampista alla Juventus.

La posizione del giocatore è chiara: vuole lasciare Bergamo. Non solo: il suo entourage spinge affinché l’Atalanta mantenga fede alla parola data un anno fa, quando fu promessa un’apertura in caso di offerte importanti. E quella dell’Inter lo è.

Al momento Lookman è fermo per un infortunio al polpaccio, ma dovrebbe tornare a disposizione tra un paio di settimane. Intanto resta incollato al telefono: oggi stesso potrebbe andare in scena una triangolazione chiave tra il suo entourage, il club nerazzurro e quello bergamasco. La situazione è ormai sbloccata dal punto di vista tecnico, manca solo la spinta finale.

Inter, la fretta di Marotta

Marotta sa bene che i tempi sono maturi. La settimana che porta al raduno non può passare invano. I dirigenti interisti vogliono regalare a Chivu il primo grande colpo offensivo, evitando telenovele estive e ritardi che creerebbero solo problemi.

L’Atalanta ha compreso che non ci sono margini per trattenere Lookman. A questo punto, o si chiude nei prossimi giorni, oppure la situazione rischia di diventare logorante. E l’Inter, stavolta, vuole muoversi in anticipo.

