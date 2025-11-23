Inter-Milan: Statistiche Derby, Quote e Numeri Record

La dodicesima giornata della Serie A propone uno degli eventi più attesi del calendario calcistico italiano: il Derby di Milano tra Inter e Milan, che si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45. Un appuntamento che, oltre a mettere in palio tre punti preziosi, rappresenta una sfida per la supremazia cittadina, in un contesto reso ancora più speciale dal nuovo status di proprietarie dello stadio per entrambe le società.

Un derby storico: il primo con stadio di proprietà condivisa

Questa edizione del Derby della Madonnina passerà alla storia per essere la prima giocata con entrambe le squadre, Inter e Milan, ufficialmente proprietarie dello Stadio Meazza, dopo l’acquisto dal Comune di Milano. La sfida non è solo calcistica ma riguarda anche il primato cittadino e la corsa scudetto, vista la posizione di entrambe in classifica. Oltre all’importanza sportiva, l’evento segna il record d’incassi nella storia della Serie A: si stima che verrà superata la quota di 8 milioni di euro, battendo il primato precedente di oltre 7,6 milioni registrato nel derby del settembre 2024. Sul fronte del tifo, non ci saranno le tradizionali coreografie delle curve, sostituite da un’iniziativa ufficiale dell’Inter che coinvolgerà tutto l’anello arancio dello stadio.

Le statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento recente

Analizzando i dati delle ultime settimane, emerge un Inter in grande forma, reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, con successi su Fiorentina, Lazio e Verona in Serie A e sul Kairat Almaty in Europa. I nerazzurri guidano attualmente la classifica a pari punti con la Roma (24 punti). Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri è terzo con 22 punti, avendo collezionato una vittoria contro Fiorentina e Roma, ma anche diversi pareggi contro Pisa, Atalanta e Parma nell’ultimo turno.

Inter : 4 vittorie di fila tra campionato e coppa

: 4 vittorie di fila tra campionato e coppa Milan : 2 vittorie e 3 pareggi negli ultimi 5 incontri di campionato

: 2 vittorie e 3 pareggi negli ultimi 5 incontri di campionato Attaccanti chiave: Lautaro Martínez e Thuram per l’Inter; Leão e Pulisic per il Milan

Tra le curiosità, va sottolineato il ritorno in campo di Rafael Leão, autore di quattro gol e decisivo nell’ultima vittoria sulla Roma. Per l’Inter, la coppia d’attacco torna a pieno regime dopo aver condiviso il campo solo per 351 minuti in stagione.

Le quote principali dei bookmaker per il Derby di Milano

Le quote dei principali bookmaker, pur variando leggermente tra i diversi operatori, riflettono il grande equilibrio e l’incertezza che caratterizza questa edizione del derby. Solitamente, la vittoria dell’Inter viene offerta a una quota leggermente inferiore rispetto a quella del Milan, grazie anche alla miglior forma recente dei nerazzurri. Il pareggio resta un’opzione considerata probabile, viste le statistiche degli ultimi incontri tra le due squadre.

Esito Quota media Vittoria Inter 2.10 Pareggio 3.30 Vittoria Milan 3.30

Da segnalare inoltre le quote su mercati come il “Goal/No Goal” e il “Totale gol Over/Under 2,5”, che si mantengono su valori equilibrati, segno della difficoltà di prevedere l’andamento del match.

Tendenze, curiosità numeriche e focus sulle statistiche storiche

Il Derby di Milano ha sempre rappresentato una sfida ricca di dati significativi e curiosità. Tra le tendenze più interessanti:

Negli ultimi 10 derby, entrambe le squadre sono andate a segno in 7 occasioni

L’ Inter non perde un derby casalingo da oltre due anni

non perde un derby casalingo da oltre due anni Il Milan , d’altra parte, ha spesso trovato il gol nei secondi tempi

, d’altra parte, ha spesso trovato il gol nei secondi tempi Record di incasso assoluto nella storia della Serie A per questa edizione

per questa edizione Prima volta con gli allenatori Chivu (esordio) e Allegri (ritorno dopo 12 anni) sulle rispettive panchine

Le statistiche evidenziano anche l’importanza dei bomber: Lautaro Martínez e Leão sono i principali terminali offensivi, capaci di incidere nei momenti chiave degli incontri.

In conclusione, il Derby di Milano si presenta come una delle sfide più equilibrate e ricche di significato della stagione. Le statistiche, le quote e i dati storici contribuiscono a rendere l’attesa ancora più intensa per appassionati e osservatori neutrali, in una cornice unica come quella del Meazza.