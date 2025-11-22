Inter-Milan: statistiche, curiosità e quote aggiornate derby

Inter e Milan si preparano a vivere un nuovo intenso capitolo della loro storica rivalità. Il prossimo derby della Serie A, in programma domani, rappresenta un crocevia importante sia per la classifica che per il morale delle due formazioni. L’attesa cresce non solo per la posta in palio, ma anche per il ritorno in campo, finalmente assieme, dei due attaccanti principali della Inter: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La partita sarà inoltre un banco di prova rilevante per la squadra di Chivu, chiamata a invertire un trend negativo nei derby recenti.

La ThuLa torna protagonista nel derby di Milano

Per la Inter la stagione in corso ha evidenziato quanto sia fondamentale poter contare su una coppia offensiva di livello. In teoria, la ThuLa – il duo formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram – dovrebbe rappresentare la prima scelta in attacco. Tuttavia, le circostanze non hanno ancora permesso alla coppia di esprimersi con continuità, complice soprattutto un infortunio muscolare che ha tenuto fuori il francese per un mese intero. Finora, infatti, i due sono stati in campo assieme soltanto per 351 minuti distribuiti su cinque partite, di cui quattro in campionato e una in Champions League. In questi incontri l’Inter ha raccolto tre vittorie e due sconfitte.

Nonostante questa alternanza, la squadra ha potuto contare sull’apporto di altri giovani attaccanti come Bonny e Pio Esposito, che hanno permesso di non perdere terreno sia in Serie A (dove la squadra è prima in coabitazione con la Roma) sia in Champions (terza per differenza reti ma a pari punti con Bayern e Arsenal).

Statistiche comparative: andamento e precedenti delle due squadre

Inter non vince un derby da cinque partite: nelle ultime cinque sfide contro il Milan ha raccolto due pareggi e tre sconfitte.

Il reparto offensivo dell’ Inter è il migliore della Serie A per numero di reti segnate.

L’assenza prolungata di Thuram ha costretto Chivu a sperimentare varie soluzioni offensive, ma la squadra non ne ha risentito più di tanto. Il rientro del francese consente ora di schierare la coppia titolare e di sperare in un cambio di rotta anche nelle statistiche dei derby.

Quote principali disponibili per il derby Inter-Milan

Le principali agenzie di scommesse hanno aggiornato le quote in vista del derby. Il buon rendimento stagionale della Inter e la possibilità di vedere nuovamente insieme Lautaro e Thuram fanno sì che la squadra nerazzurra venga considerata leggermente favorita secondo i mercati.

La vittoria della Inter viene proposta con una quota inferiore rispetto a quella del Milan , riflettendo la fiducia nel ritorno della ThuLa.

viene proposta con una quota inferiore rispetto a quella del , riflettendo la fiducia nel ritorno della ThuLa. Il pareggio è quotato a valori intermedi, mentre il successo dei rossoneri presenta una quotazione più alta.

L’over 2.5 (più di due gol complessivi) è tra i mercati più gettonati visti i numeri offensivi delle due squadre.

Da notare che, nonostante il trend recente nei derby sia favorevole al Milan, il mercato sembra scommettere su una prestazione convincente della squadra di Chivu, spinta anche dal fattore campo.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sul derby

Alcuni dati e tendenze contribuiscono ad arricchire l’attesa per il derby:

La Inter è la squadra con il miglior attacco in campionato.

è la squadra con il miglior attacco in campionato. La ThuLa, pur avendo giocato poco insieme, ha già dimostrato grande intesa nelle poche occasioni in cui è stata schierata.

Entrambe le squadre hanno alternato vittorie e sconfitte nei derby più recenti, ma il trend favorevole pende a favore dei rossoneri.

Il ritorno di Lautaro e Thuram potrebbe rappresentare il fattore chiave per cambiare le statistiche degli ultimi confronti diretti.

Il derby di Milano si preannuncia quindi come una sfida ricca di spunti e numeri interessanti. La grande attesa è tutta per la ThuLa, la coppia di attaccanti che avrà il compito di guidare la Inter in una delle partite più sentite della stagione, con la speranza di invertire il trend negativo nei confronti diretti e confermare il primato offensivo del club.