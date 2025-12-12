Dalla festa di Natale dell’Inter, il presidente Beppe Marotta analizza la sconfitta contro il Liverpool e il discusso rigore decisivo. “Il ko lascia grande amarezza perché immeritato”, ha detto il Prsidente nerazzurro, “ma ci dà carica per le prossime due partite del girone di Champions, che saranno assolutamente importanti“.

“Affronteremo questi match con ancor più determinazione. L’obiettivo è entrare tra le prime 8; se ce la faremo, saremo orgogliosi, altrimenti ricorreremo ai playoff”, ha spiegato Marotta specificando bene gli obiettivi della squadra e del club.

Sulla guida tecnica di Chivu, Marotta ha espresso soddisfazione: “Fin qui abbiamo una visione positiva del suo cammino. La decisione arbitrale di martedì è stata avventata, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per qualificarci”.

“La squadra ha esperienza e caratura, è fatta di grandi campioni, con un allenatore bravissimo e un pubblico straordinario. In tutte le partite, anche nelle sconfitte, siamo stati almeno alla pari degli avversari. Sono ottimista”.

Il presidente nerazzurro ha poi toccato il tema del calciomercato invernale: “Guardiamo con molta attenzione a gennaio: Ausilio e Baccin monitorano ogni opportunità. Se ci saranno occasioni interessanti, le terremo in considerazione. Ma questa rosa soddisfa il nostro programma e le esigenze dell’allenatore. Non prevedo operazioni rilevanti”.

Infine, Marotta ha parlato della prossima trasferta a Genoa: “Marassi è uno stadio particolare, con il pubblico quasi in campo e un calore che si sente. Sarà una partita difficile, come dimostra la tradizione delle ultime gare. La affronteremo con determinazione, perché vincere è importante”.

