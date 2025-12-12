Fiorentina, prima gioia europea: Kean e Gudmundsson piegano la Dinamo Kiev

La Fiorentina ritrova il sorriso in Conference League battendo la Dinamo Kiev con il punteggio di 2-1 al Franchi. La squadra di Vanoli torna a vincere, risalendo a 9 punti nel girone. L’ambiente all’inizio era freddo: 8700 spettatori, atmosfera surreale, ma la prestazione dei viola ha restituito un minimo di entusiasmo a tifosi e squadra.

Vanoli ha operato un ampio turnover, cambiando sette elementi rispetto alla sconfitta col Sassuolo: Pongracic e Viti in difesa, Richardson, Nicolussi, Ndour e Fortini a centrocampo, e Dzeko titolare al fianco di Kean in attacco. Gli assenti per infortunio erano Fazzini, Fagioli e Gosens.

La Dinamo Kiev, lontana dai fasti di Shevchenko, parte forte e mantiene il pallino del gioco con un 4-2-3-1 fluido. Al 5’ Dodò crossa per Dzeko che colpisce di testa alto. La Viola fatica a rendersi pericolosa fino al 18’, quando ancora l’asse destro Dodò-Kean funziona: cross dall’esterno brasiliano e Kean insacca di testa, 1-0.

I viola guadagnano fiducia, ma Dzeko e Richardson sprecano altre occasioni prima del riposo. Gli ucraini cercano pericolose incursioni con Pikhalonok, Kabaev e Voloshyn, senza però riuscire a scalfire il muro difensivo dei toscani. (continua dopo la foto)

Nella ripresa la Dinamo Kiev cerca il pareggio e al 10’ Mykhailenko trova il gol del momentaneo 1-1. Vanoli risponde con i cambi: entrano Kouamé, Parisi e Gudmundsson, che prende subito in mano la partita. Al 29’ cross di Parisi dalla sinistra, respinta del portiere Neshcheret su Kean e tap-in vincente dell’islandese per il 2-1 definitivo.

Il portiere ucraino si opporrà ancora a Kean, ma la Fiorentina porta a casa tre punti che servono soprattutto, come ha detto Vanoli nel dopo gara, a ritrovare un po’ fiducia in vista dello scontro salvezza di domenica contro il Verona.

