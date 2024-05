Inter lettera di Zhang ai tifosi. In una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale del club, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, si rivolge ai tifosi ammettendo le difficoltà nel rifinanziare il debito e cercando di rassicurare tutti sul futuro della squadra nerazzurra. “Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa straordinaria stagione, desidero rispondere alle speculazioni sulla stabilità finanziaria del nostro club”, si legge in un passaggio del comunicato.

“Nei mesi precedenti la scadenza della struttura di finanziamento con Oaktree – prosegue Zhang – abbiamo fatto ogni sforzo per trovare una soluzione amichevole con il nostro partner, offrendo diverse opzioni per garantire un ritorno finanziario completo e immediato a Oaktree. Purtroppo, i nostri tentativi sono stati ostacolati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree. Questo comportamento è stato estremamente frustrante e deludente, mettendo ora il club in una situazione di rischio che potrebbe compromettere seriamente la nostra stabilità. A nome dell’Inter e in qualità di presidente, voglio rassicurare i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo che faremo tutto il possibile per proteggere i nostri colori, i nostri valori fondanti e la nostra stabilità. Siamo determinati a lavorare per una soluzione pacifica con Oaktree e a continuare la nostra storia di successi per la nostra amata Inter”.

Come andrà a finire lo sapremo solo tra 24-48 ore: circolano i retroscena più fantasiosi, uno dei quali – firmato da Dagospia – vorrebbe l’Ad nerazzurro Marotta più incline a Oaktree, perché “avrebbe già in mano un acquirente per la squadra”. Dal quartier generale nerazzurro, lettera di Zhang a parte, tutto tace in queste delicate ore.