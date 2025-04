Inter, piove sul bagnato: le ultime su Pavard e Thuram in attesa del Barcellona

Inter, piove sul bagnato per Simone Inzaghi. Brutte notizie arrivano da Appiano Gentile nelle ore che precedono il match di Champions contro il Barcellona. Se contro i capitolini l’assenza di Marcus Thuram era certa, ora è in fortissimo dubbio anche la sua possibile presenza nella semifinale di andata contro i catalani, in programma martedì prossimo.

Inter, Thuram ha ricominciato solo ieri a “corricchiare”. L’obiettivo dei medici era quello di fare di tutto per recuperarlo per l’andata contro il Barcellona ma la speranza si è assottigliata. Anche la partita contro il Verona è a rischio per il francese, che a questo punto… pic.twitter.com/HCaYrx1psW — Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 27, 2025

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le notizie sull’attaccante francese sono negative. La sua presenza in campo per la gara contro i catalani è improbabile. Nelle ultime ore, il giocatore ha proseguito con il lavoro personalizzato, limitandosi a qualche corsetta sul campo. Sebbene ci fosse una piccola speranza di un ritorno in gruppo, l’allenamento con la squadra non c’è stato.

A tal proposito, Sportmediaset sottolinea che, viste le condizioni attuali e il rallentamento dei tempi di recupero, puntare su Thuram titolare contro il Barcellona sarebbe un azzardo. Le prossime ore, però, saranno decisive, così come le sensazioni del giocatore stesso, che spera almeno in una convocazione in panchina per una partita che segnerà la stagione nerazzurra.

Un’altra notizia negativa per Simone Inzaghi riguarda Benjamin Pavard. Nemmeno lui sarà disponibile per la semifinale d’andata contro il Barcellona. Il difensore francese ha subito una distorsione alla caviglia sinistra durante la partita contro la Roma e sarà costretto a saltare l’impegno europeo, rimanendo in dubbio anche per il ritorno.

Al suo posto, il tecnico nerazzurro dovrà probabilmente affidarsi a Bisseck, che si prepara alla 40esima presenza stagionale fra tutte le competizioni. Una scelta obbligata per Inzaghi, che dovrà fare i conti con assenze pesanti in una partita decisiva per il futuro europeo dell’Inter contro un avversario fortissimo e in grande forma.

