Inter, l’Atalanta dice no: Lookman (forse) resta a Bergamo

Inter, una doccia fredda che complica i piani. Ademola Lookman resta all’Atalanta. Questa è la risposta che la società bergamasca ha dato alla proposta d’acquisto dell’Inter dichiarando la “non accettazione della gentile offerta“. Nel calciomercato le cose possono anche cambiare, ma l’impressione è che la posizione dei Percassi sia definitiva.

Ademola Lookman resterà quindi all’Atalanta. Almeno per ora. È questa la risposta, netta e formale, che la società bergamasca ha recapitato all’Inter, dopo aver ricevuto una proposta scritta da 42 milioni più 3 di bonus per un totale di 45 milioni di euro. Una cifra importante, rilancio della precedente offerta da 40 milioni, ma comunque inferiore alla richiesta di 50 milioni sempre sostenuta dal club di Percassi.

Nonostante la volontà del giocatore di andare all’Inter e un’intesa verbale per la cessione risalente a mesi fa, l’Atalanta ha fatto muro, rivendicando il diritto di cedere un altro pezzo pregiato solo alle proprie condizioni. Nel mercato, è risaputo, non esistono certezze assolute, ma la presa di posizione dei nerazzurri bergamaschi difficilmente cambierà.

A facilitare il lavoro dei Percassi anche l’atteggiamento di Lookman che, pur desiderando il trasferimento, non ha forzato la mano. A differenza di quanto accaduto un anno fa con il Psg, questa volta non ha chiesto l’esclusione dalle convocazioni. Attualmente fermo per un leggero stiramento al polpaccio, il nigeriano non partirà per il ritiro in Germania ma raggiungerà i compagni il prossimo 9 agosto per l’amichevole contro il Colonia.

Una condotta che l’Atalanta ha molto apprezzato, specie dopo la partenza di Retegui, e che conferma la volontà del club di gestire le cessioni con equilibrio e secondo strategia.

La palla ora passa all’Inter. Lookman era la prima scelta, ma senza un ulteriore sforzo economico sarà necessario guardare altrove. I nerazzurri sondano il terreno per altri profili già rodati in Serie A, ma non si escludono piste internazionali, con i nomi di Openda e Nkunku sul taccuino. L’Atalanta, intanto, si tiene stretto il suo gioiello.

