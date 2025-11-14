x

x

Vai al contenuto

Inter lanciata, ma già proiettata sul futuro: le mosse per ringiovanire la rosa

L’Inter vive un momento positivo, con risultati che hanno confermato il buon lavoro svolto da Chivu in questi mesi. Accanto al presente, però, il club ha già cominciato a pensare al domani: la dirigenza ha infatti intensificato il lavoro per rinnovare e ringiovanire la squadra, proseguendo un percorso iniziato nella scorsa sessione di mercato.

In questo contesto sono emersi tre nomi che rappresentano il cuore della strategia nerazzurra: Giovane, Joel Ordonez e Aleksandar Stankovic. Profili giovani, valutazioni importanti ma sostenibili, e soprattutto giocatori funzionali a una rosa che sta cercando un equilibrio tra l’esperienza dei veterani e la necessità di inserire energie fresche.

Giovane Santana do Nascimento, per tutti solo Giovane, ha ventuno anni e si è presentato in Serie A con un biglietto da visita importante: il suo primo gol nel nostro campionato è arrivato proprio contro l’Inter, regalando il pareggio momentaneo al Verona al Bentegodi due settimane fa. La gara è poi stata vinta dai nerazzurri grazie a un autogol nei minuti di recupero, ma la prestazione del brasiliano non è passata inosservata. (continua dopo la foto)

Chivu lo ha elogiato a fine partita, e non per cortesia. L’attaccante ha caratteristiche che ricordano Lookman, un mix di velocità e imprevedibilità che ha convinto l’Inter a monitorarlo da vicino. Ha una valutazione attorno ai 25 milioni, cifra che rientra nei parametri imposti dalla proprietà e che ne fa un obiettivo concreto per il prossimo futuro.

Inter sul mercato per ringiovanire la rosa

Sul fronte difensivo l’Inter ha già aperto un dossier importante: Joel Ordonez, ventun anni, pilastro del Bruges e protagonista di ottime prestazioni anche in Champions. Le sue qualità fisiche, tecniche e la personalità mostrata nelle gare internazionali hanno convinto gli scout nerazzurri. Con gli addii di Acerbi e probabilmente De Vrij previsti a fine stagione, il profilo dell’ecuadoriano è diventato prioritario. La valutazione supera i 25 milioni e continua a salire.

E poi c’è Aleksandar Stankovic, vent’anni, già legato all’Inter da un diritto di recompra fissato a 23 milioni per la prossima estate (che diventano 25 tra due anni). Il centrocampista ha attirato l’interesse di club di Premier come Tottenham e Newcastle, ma il filo con Milano non si è mai spezzato. Le sue prestazioni hanno rafforzato l’idea di riportarlo alla base.

Con il Bruges i contatti sono costanti, perché la concorrenza si sta muovendo e il club vuole evitare sorprese. Per svecchiare davvero la rosa, servirà arrivare prima degli altri. E l’Inter, stavolta, sembra decisa a farlo.

Leggi anche:

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO