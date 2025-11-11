Inter, Chivu sta già preparando il derby: dubbi per la difesa

Il derby del 23 novembre si avvicina e in casa Inter cresce l’attesa. Cristian Chivu, alla guida dei nerazzurri, non ha ancora sciolto i nodi dell’undici titolare, ma la sua mente è già rivolta alla sfida più sentita della stagione. Tra i tanti temi, il più spinoso riguarda il centrale di difesa: Francesco Acerbi o Yann Bisseck?

Se le punte saranno Leao e Pulisic, mette De Vrij, così poi mette Acerbi a Madrid contro Sorloth https://t.co/dhKjVe34XN — Francesco Namio⭐️⭐️ (@bauscione) November 11, 2025

Il tecnico romeno ha mostrato in queste prime quindici gare di non avere paura di effettuare le rotazioni, ma in una partita come il derby serviranno scelte di peso. Acerbi rappresenta la soluzione più affidabile: esperienza, leadership e abitudine ai big match lo rendono una garanzia.

Il problema è che il nuovo assetto voluto da Chivu – più aggressivo e con la linea difensiva alta – potrebbe esporre l’azzurro a qualche difficoltà di passo. Da qui nasce la tentazione Bisseck: meno esperto, ma fisicamente esplosivo e più adatto a contenere le accelerazioni di Leao e dei velocisti rossoneri.

Le buone notizie per l’Inter arrivano invece in attacco. Marcus Thuram è pronto a tornare titolare dopo l’infortunio del 30 settembre contro lo Slavia Praga. Durante la sua assenza, Pio Esposito e Bonny hanno risposto con ottime prove individuali, ma la squadra sente la mancanza delle giocate del francese.

Chivu potrà contare anche su Lautaro Martinez, che rientrerà a Milano già il 14 novembre, in tempo per preparare con calma la stracittadina. La ThuLa è pronta a riaccendersi proprio nel momento più delicato.

Durante la sosta, Chivu potrà lavorare con tutto il pacchetto difensivo al completo: anche De Vrij è rimasto ad Appiano, non convocato dall’Olanda. Il tecnico potrà testare soluzioni e valutare chi affiancherà Bastoni e Pavard. Per ora, la candidatura di Bisseck resta concreta, ma Acerbi e De Vrij sono in agguato. L’Inter si prepara così a un derby che promette scintille, in campo e fuori.

