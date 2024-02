Inter-Juventus probabili formazioni. Mancano due giorni al big match della 23esima giornata del campionato di Serie A che domenica 4 febbraio 2024 alle 20:45 vedrà sfidarsi sul campo di “San Siro” a Milano i nerazzurri di Simone Inzaghi, primi in classifica, e i loro diretti inseguitori bianconeri di Massimiliano Allegri. Ecco le ultime notizie sulla partita e le probabili formazioni.

Inter-Juventus probabili formazioni: formazione tipo per Inzaghi, attacco giovane per Allegri

Inter-Juventus probabili formazioni. Per lo scontro al vertice di domenica Simone Inzaghi, salvo inconvenienti dell’ultima ora, conta di mettere in campo la formazione tipo. Nel 3-5-2 tipico dei nerazzurri porta quindi ci sarà Sommer, con davanti il trio composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo ci sarà il trio titolare, vale a dire Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, mentre gli esterni saranno Darmian a destra e Dimarco a sinistra; in attacco la intoccabile Thu-La, vale a dire la coppia Thuram-Lautaro.

Inter-Juventus probabili formazioni, la Juventus di Massimiliano Allegri si schiererà a specchio, con il 3-5-2. Anche il mister livornese schiererà praticamente il suo undici tipo, almeno quello visto più spesso nelle ultime giornata di campionato a parte l’assenza di Chiesa che forse però sarà disponibile almeno dalla panchina. Davanti alla porta difesa da Szczesny, ci sarà il trio composto da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, insieme al centrale Locatelli, ci saranno le mezzeali Mckennie e Rabiot; sulle corsie esterne agiranno Cambiaso a destra e Kostic a sinistra; infine in attacco la coppia “giovane” Vlahovic-Yildiz. In panchina ci sarà anche il nuovo acquisto Alcaraz.

Inter-Juventus ultime notizie

Inter-Juventus valida per la 23esima di Serie A si disputerà allo stadio “Meazza” a Milano alle 20:45 di domenica 4 febbraio 2024. L’arbitro del big match sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn.

Riguardo alle ultime notizie su Inter-Juventus, in attesa delle conferenze stampa prepartita dei due allenatori, registriamo le dichiarazioni di uno dei protagonisti che saranno in campo. “L’Inter è forte, è molto forte – ha detto il portiere bianconero Szczesny nel corso di un’intervista a TNT Sports – ma non mi sento di dire che abbiano qualcosa in più rispetto a noi. Sono una squadra molto matura perché facendo tanti gol riesce comunque a non subire tanto. È da tutto l’anno che stanno facendo molto molto bene, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto molto importante”.

Poi parlando di mister Allegri, il portiere bianconero ha affermato: “Io credo che il mister sia molto bravo ad azzeccare i cambi: capisce bene la partita e nei momenti giusti sa che deve uscire, chi deve entrare, chi può cambiare la partita. È anche molto bravo a far sentire importanti quelli che non giocano dall’inizio. Ci ha sempre detto che chi va in panchina deve decidere la partita negli ultimi minuti e tante volte quest’anno è successo proprio questo. La capacità di leggere le partite è quindi la sua grande qualità”.