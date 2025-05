Home | Inter, il rischio di perdere Inzaghi: l’offerta al tecnico, chi lo vuole già al Mondiale per Club

Mentre l’Inter si gioca un finale di stagione da batticuore, con scudetto e soprattutto Champions League ancora nel mirino, sullo sfondo prende corpo un altro possibile colpo di scena: e riguarda il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro sarebbe infatti finito nuovamente nel mirino dell’Al Hilal, club saudita già protagonista del calciomercato degli ultimi anni.

SkySport – Il presidente dell'Al Hilal è stato a Milano per parlare con Simone #Inzaghi, individuato come profilo su cui fondare il nuovo progetto. Nessun accordo, anzi Inzaghi sembra orientato a rifiutare l'offerta saudita, per questo l'Al Hilal ha virato su altri profili. pic.twitter.com/PAgJT8NfmU — Amala (@AmalaTV_) May 20, 2025

Dall’Arabia Saudita filtrano indiscrezioni insistenti su un’offerta monstre: 20 milioni netti a stagione per convincere Inzaghi a sedersi sulla panchina già pronta per il prossimo Mondiale per Club. Una proposta che avrebbe inizialmente trovato la famiglia contraria, ma che avrebbe comunque spinto l’allenatore a riflettere e ad approfondire la possibilità.

Secondo i media locali, un rappresentante vicino a Inzaghi sarebbe volato a Riad nei giorni scorsi per verificare le condizioni di vita, la qualità dell’alloggio e dei servizi scolastici, in vista di un potenziale trasferimento. Nulla di ufficiale, ma i rumors si fanno sempre più insistenti. (continua dopo la foto)

Non è la prima volta che il nome di Inzaghi viene accostato all’Al Hilal: un primo approccio risale ad aprile, poi rientrato. Ma ora il pressing si sarebbe intensificato, con il presidente del club, Fahad Bin Saad Bin Nafel, pronto a chiudere l’affare in tempi rapidi.

Il momento clou potrebbe arrivare subito dopo la finale di Champions League. Sempre secondo fonti arabe, Bin Saad Bin Nafel avrebbe già convinto il tecnico a recarsi a Riad il 1° giugno per discutere di persona l’ingaggio, mettere nero su bianco l’accordo e concludere con una stretta di mano.

Per ora, la famiglia Inzaghi continua a frenare, ma la tentazione è concreta. Il futuro dell’allenatore, protagonista di una stagione fin qui brillante ma che rischia di concludersi senza titoli vinti, potrebbe prendere una piega inaspettata proprio alla vigilia di un appuntamento importante per il club nerazzurro.

Secondo quanto raccolto da fonti vicine alla società, l’offerta saudita esiste eccome, ed era già nota a Inzaghi da diversi giorni. Ma non è l’unica tentazione: anche dalla Premier League arrivano segnali forti, con un top club di Londra particolarmente interessato al tecnico piacentino.

Nonostante i riflettori puntati su di lui, la priorità di Inzaghi resta quella di proseguire la propria avventura all’Inter, dove ha ottenuto risultati significativi pur tra mille difficoltà legate a sacrifici sul mercato. Ora però, dopo quattro anni intensi, l’allenatore vorrebbe garanzie concrete dalla società.

Nel vertice previsto al termine della stagione, sarà determinante il confronto con la dirigenza, guidata da Beppe Marotta, chiamata a rassicurare il tecnico con un progetto ambizioso e colpi all’altezza. Al netto delle sirene arabe e inglesi, un addio tra l’Inter e Inzaghi, salvo colpi di scena clamorosi, appare al momento poco probabile.

