Inter, fatta per Taremi: quando l’ufficialità

L’Inter ha praticamente definito il colpo in attacco della prossima stagione: si tratta del centravanti iraniano del Porto Mehdi Taremi, accostato anche al Milan la scorsa estate, e in dirittura d’arrivo per firmare a parametro zero con la compagine nerazzurra.

Taremi andrà infatti in scadenza a giugno con il Porto, club che ne detiene il cartellino, e dopo i primi contatti con Marotta e Ausilio è pronto ad abbracciare la nuova avventura interista a partire dalla prossima estate. A confermare tali rumors è stata la presenza dell’agente del centravanti iraniano Federico Pastorello all’interno della sede nerazzurra nella giornata di mercoledì. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Mehdi Taremi in azione durante Iran-USA. (Photo by Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

La firma dopo la Coppa d’Asia

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa è già entrata nel vivo con le parti che dovrebbero definire gli ultimi dettagli e arrivare alla stretta di mano definitiva dopo la Coppa d’Asia, competizione a cui Taremi sta prendendo parte con l’Iran. Questione di settimane e poi sarà ufficiale: da luglio l’Inter avrà un nuovo attaccante.