Home | Inter esagerata al debutto a San Siro: manita al Toro, Baroni ha molto su cui lavorare

Esordio perfetto per la nuova Inter di Cristian Chivu, che al Meazza annienta il Torino con un netto 5-0. Gara senza storia: i nerazzurri dominano dal primo all’ultimo minuto, mostrando qualità, intensità e cinismo sotto porta.

Primo tempo a senso unico

I padroni di casa impongono subito il proprio ritmo e trovano il vantaggio al 18’: Bastoni anticipa tutti sul primo palo e di testa, su corner battuto da Barella, insacca dopo aver colpito il montante. Il raddoppio arriva al 36’: lancio perfetto di Sucic per Thuram, che incrocia di destro e batte Israel per il 2-0.

La ripresa: spettacolo nerazzurro

L’Inter non rallenta e al 48’ sfiora il tris ancora con Thuram. Ma il 3-0 è solo rimandato: al 52’ Lautaro Martínez approfitta di un errore di Gineitis e anticipa Israel in scivolata, festeggiando il gol alla prima di campionato.

Il Torino prova a reagire con Aboukhlal, ma Sommer si oppone. È solo un lampo isolato, perché al 63’ ancora Thuram cala il poker con un colpo di testa su assist al bacio di Bastoni. Il 5-0 definitivo arriva al 72’: azione tutta di prima che porta Bonny davanti al portiere, freddato con un destro preciso.

L’Inter manda un messaggio

Prestazione di forza della squadra di Chivu, che apre il campionato con una cinquina e manda un messaggio chiaro alle rivali: per la corsa scudetto ci sono anche i nerazzurri, pronti a sfidare il Napoli campione in carica.

Leggi anche: