Inter e Juventus, il calciomercato ruota intorno a Frattesi e ai Thuram

Intreccio di mercato fra Inter e Juventus? Il calciomercato di Gennaio vede le grandi del nostro campionato impegnate a cercare soluzioni per migliorare le proprie rose. E in particolare, sull’asse fra nerazzurri e bianconeri si potrebbe ragionare su uno scambio davvero clamoroso.

Il destino potrebbe riservare sorprese anche a Lilian Thuram: mentre Marcus veste già la maglia nerazzurra, il fratello Khephren potrebbe seguirne le orme, ma non necessariamente a Milano. Tutto dipende da Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che fatica a trovare spazio e continuità, a rischio di perdere anche la convocazione in Nazionale. (continua dopo la foto)

Il 26enne italiano sembra sempre più vicino a un addio, sia già a gennaio sia, più probabilmente, a giugno. Alla Juventus, invece, Frattesi ha numerosi estimatori, a partire da Luciano Spalletti, che vede in lui un centrocampista elettrico e generoso, perfetto per il suo schema di gioco, contrariamente a quanto accade all’Inter, dove la batteria di centrocampisti di qualità lo ha relegato a un ruolo marginale.

La Juventus è pronta a tentare l’assalto per Frattesi e, nell’eventualità di una cessione, potrebbe inserire Khephren Thuram come contropartita ideale per l’Inter. Il giovane francese, 23 anni, è visto dai nerazzurri come un mediano fisico, capace di strappi e cambi di passo, caratteristiche complementari rispetto al profilo di Frattesi.

Le operazioni non sarebbero vincolate tra loro, anche per le stringenti normative sulle plusvalenze, ma rappresenterebbero un perfetto incastro di esigenze sportive: la Juve cerca dinamismo in mezzo al campo, l’Inter un centrocampista con caratteristiche diverse, più fisico e difensivo. (continua dopo la foto)

Dal punto di vista contabile, Frattesi ha un costo storico di 31,4 milioni, con ammortamento annuo di 6,2, mentre Khephren Thuram è costato 20 milioni e ha un contratto fino al 2029. L’anagrafica gioca a favore del francese, più giovane di quattro anni rispetto a Frattesi, con valutazioni bianconere che potrebbero arrivare a 40 milioni.

Papà Lilian, sempre presente come riferimento, osserva da lontano. La riunione dei fratelli, calcisticamente parlando, passerà anche dal suo giudizio, mentre il futuro di Frattesi resta sospeso tra Milano e Torino, con la Juve pronta a tentare il colpo giusto per rafforzare la squadra di Spalletti.

