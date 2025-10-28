Inter, Chivu non vuole scuse: per la Fiorentina niente turnover

Cristian Chivu chiama responsabilità all’Inter dopo la sconfitta di Napoli e conferma un approccio prudente verso il match di domani contro la Fiorentina. Il tecnico romeno vuole evitare alibi legati al caos arbitrale e alla tensione accumulata al Maradona: la sconfitta non è stata inevitabile e serve lucidità per tornare a vincere.

Nonostante gli 11 gol subiti in otto partite, peggior dato tra le prime nove in classifica, Chivu non tocca la difesa: Akanji, Acerbi e Bastoni saranno confermati davanti a Sommer, mentre Josep Martinez rimane in panchina, ancora scosso dall’incidente mortale di cui è stato protagonista.

Il turnover sarà ridotto al minimo per dare continuità all’undici visto contro il Napoli, con la squadra chiamata a riscattarsi subito. A centrocampo l’infortunio di Mkhitaryan costringerà Chivu a puntare su Sucic, mentre Barella e Calhanoglu rimangono intoccabili.

Il turco è un vero talismano contro la Fiorentina, squadra contro cui ha segnato cinque gol nei passati incroci. Dumfries confermato a destra, a sinistra potrebbe giocare Carlos Augusto al posto di Dimarco. (continua dopo la foto)

Al fianco di Lautaro Martinez non ci sarà Marcus Thuram, il cui rientro è previsto tra giovedì e venerdì. Probabile convocazione contro il Kairat Almaty in Champions League, prima di tornare titolare contro la Lazio.

Il ballottaggio per affiancare Lautaro vede Bonny e Pio Esposito in competizione: l’ex Parma sembra favorito, ma non è esclusa la possibilità della doppia torre in attacco. Chivu, quindi, punta sulla continuità e sulle certezze del gruppo, con la difesa confermata e Calhanoglu come punto di riferimento: una scelta chiara per ritrovare subito fiducia e punti in Serie A.

