Inter, che tegola per Chivu: un big rischia di saltare il derby

Christian Chivu sta ottenendo risultati lusinghieri con la sua Inter, che in questo momento si trova in testa alla classifica sia in campionato, sia in Champions League. Ma ora su un clima che stava virando sul sereno stabile si abbatte una notizia che preoccupa seriamente l’allenatore nerazzurro.

In casa Inter, infatti, è scattato l’allarme per Dumfries in vista del derby contro il Milan. L’esterno nerazzurro non è stato convocato dal ct dell’Olanda, Ronald Koeman, per la partita contro la Polonia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a causa di un problema fisico.

Al momento non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma il giocatore non ha lasciato il ritiro della nazionale, lasciando aperta la possibilità che si tratti di un guaio di lieve entità.

Secondo quanto riportato da NOS, Dumfries avrebbe abbandonato il campo di allenamento martedì e si sarebbe confrontato con lo staff medico. Vista la condizione non ottimale, Koeman ha deciso di risparmiarlo per il match contro la Polonia. La situazione è seguita con grande attenzione dall’Inter, che attende aggiornamenti sulle condizioni del laterale. (continua dopo la foto)

Alla ripresa dopo gli impegni delle nazionali, i nerazzurri dovranno affrontare subito il big match contro il Milan. L’eventuale assenza di Dumfries potrebbe pesare nello scacchiere tattico di Chivu, considerando il ruolo chiave dell’esterno olandese nella fase offensiva e difensiva della squadra.

La società e lo staff tecnico sperano quindi in notizie rassicuranti nelle prossime ore per non perdere una pedina fondamentale in una partita così delicata. Altrimenti è probabile che, vista l’ormai evidente bocciatura di Luis Henrique (che la società vorrebbe cedere, ma che non trova per ora possibili acquirenti), è probabile che sulla fascia destra venga schierato Carlos Augusto.

Leggi anche: