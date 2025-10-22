Inter, che poker! I nerazzurri dominanti in Champions, primo gol europeo per Pio Esposito

Il poker in Belgio lo ha detto chiaramente: l’Inter di Chivu continua a viaggiare come un treno, lottando, sbuffando, anche soffrendo ma portando a casa risultati importanti, in campionato come in Champions League. Dopo il 2-0 all’Ajax e il 3-0 allo Slavia, è arrivato un 4-0 netto in casa dei campioni di Belgio dell’Union Saint-Gilloise.

In gol sono andati Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e il ragazzo d’oro Pio Esposito, alla sua prima rete europea. Nerazzurri a punteggio pieno, zero reti subite e una sensazione ormai chiara: questa squadra non ha intenzione di fermarsi.

Prima del dominio nerazzurro, c’è stata un’illusione gialloblù. “L’Union è una squadra aggressiva”, aveva avvertito Chivu alla vigilia, e in effetti i belgi sono partiti forte, pressando alto e mettendo in difficoltà la difesa interista. Sommer ha dovuto salvare due volte su David e Van de Perre, poi lo stesso Lautaro ha respinto un pallone sulla linea.

Ma, passata la sfuriata dei belgi nei primi minuti, tutto è cambiato, e il capitano argentino sarebbe presto diventato protagonista anche in attacco. Dopo l’assalto iniziale, appena l’Union ha abbassato l’intensità, Lautaro ha fiutato la svolta. Suo l’angolo che genera il vantaggio di Dumfries, suo anche il gol del 2-0, costruito con l’aiuto di Pio Esposito e rifinito dal solito Denzel.

In mezzo, un errore clamoroso davanti a Scherpen, ma poco importa: la legge dell’Inter è spietata. Anche con sei cambi rispetto alla gara precedente, la squadra non perde identità, gioca con lucidità e trasforma ogni momento in un colpo di martello. È il “chivuismo”: capire quando soffrire e quando colpire. (continua dopo la foto)

La vigilia aveva regalato a Chivu un dilemma: affiancare a Lautaro il giovane Bonny o puntare su Pio Esposito. Alla fine ha scelto il secondo, e la decisione ha pagato. Lautaro, 24 gol in Champions di cui tre in due partite quest’anno, è il totem su cui ruota tutto. Suo anche il rigore guadagnato per il 3-0, trasformato da Calhanoglu dopo un fallo di mano di Burgess.

Poi è arrivata la favola per gli interisti: Pio Esposito ha inseguito il primo gol europeo per 76 minuti e a un certo punto ha sbagliato una rete già fatta, davvero clamorosa, a due passi dalla porta vuota. L’emozione ha giocato un brutto scherzo, perché bastava davvero spingere dentro il cross basso di Dumfries.

Chivu si gode un’Inter che non molla mai

Ma Pio, dopo qualche attimo di comprensibile disperazione, non si è perso d’animo e pochi minuti dopo ha infilato in spaccata uno splendido assist di un ispirato Bonny: così, dopo il primo gol in Campionato e il primo in Nazionale è arrivato anche il primo sigillo in Champions per il gioiellino nerazzurro. A far sorridere anche l’intesa con il compagno di reparto 21enne: l’Inter ha in mano il futuro.

Sette vittorie consecutive per Chivu, difesa che concede qualcosa ma hiude di nuovo imbattuta grazie anche a un Sommer in grande spolvero, attacco che non molla mai e segna a raffica e un entusiasmo ritrovato dopo la depressione seguita al terribile finale della stagione scorsa. Nonostante il tiurnover, l’Inter c’è, gioca e si diverte. E soprattutto vince.

Chivu avanza a punteggio pieno in Champions e centra un record storico: mai, prima d’ora, l’Inter aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime tre partite del torneo. Ora i tifosi guardano al prossimo appuntamento, e sarà un Big Match: sabato sera al Maradona contro il Napoli, demolito a Eindhoven. Ma il campionato, si sa, contro Conte è tutta un’altra storia.

