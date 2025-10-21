Inter, Chivu mischia le carte in Champions in vista del big match con il Napoli

L’Inter si prepara alla terza sfida del ciclo europeo con la testa rivolta alla Champions League, ma anche al Big Match con il Napoli. Dopo il successo all’Olimpico, Cristian Chivu vuole evitare cali di tensione e mantiene alto il livello di concentrazione della squadra. Il tecnico intende onorare la competizione e continuare il percorso, e vuole che i giocatori restino con la testa sulla partita di stasera.

Ma il tecnico romeno, da parte sua, deve gestire bene le forze dei suoi giocatori in vista del campionato. Per questo, sta pensando a rotazioni rispetto all’undici che ha sbancato Roma, soprattutto per gestire energie e muscoli in vista della sfida al Maradona.

In porta non ci sono dubbi: giocherà Sommer. Difesa in evoluzione con la certezza di Stefan De Vrij al centro e la possibile inclusione di Yann Bisseck al fianco di Manuel Akanji. Carlos Augusto potrebbe ritrovare una maglia da titolare, sia come sostituto di Bastoni nella linea a quattro sia come quinto al posto di Dimarco.

A centrocampo Chivu valuta Petar Sucic al fianco di Calhanoglu e uno tra Barella o Zielinsky, con Mkhitaryan tenuto a riposo in vista della sfida di campionato. In attacco, la coppia favorita resta quello formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito, ma non è esclusa la sorpresa Frattesi come sottopunta, dall’inizio o nella seconda parte del match.

L’ex Sassuolo ha già giocato in posizione avanzata contro Cremonese e Roma e potrebbe entrare a gara in corso per preservare le energie preziose di Lautaro o compensare assenze come quella di Thuram. Le notizie sul francese, intanto, non sono buone: oltre al Napoli salterà anche la gara con la Fiorentina, segno che l’infortunio si è rivelato più grave del previsto.

