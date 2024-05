L’Inter cambia proprietà, Oaktree avvia l’escussione del pegno

L’Inter è di Oaktree: il fondo statunitense ha annunciato il passaggio di proprietà con una nota ufficiale. Nelle ultime ore, è stato avviato l’iter per l’escussione del pegno da parte di Oaktree sul prestito da 385 milioni di euro sottoscritto tre anni fa dalla holding della famiglia di Steven Zhang. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen

Leggi anche: Ecco chi è davvero Frenkie de Jong

L’Inter è di Oaktree, al via l’escussione del pegno nei confronti di Zhang

Una volta terminata la procedura con il Tribunale, l’Inter passerà da Zhang ad Oaktree, in particolare la divisione Opportunies Group, dove il senior vice presidente è l’italiano Renato Meduri. Ancora non si sa per quanto il tempo il fondo statunitense sarà intenzionato a gestire l’Inter. È possibile che, come per tutte le altre proprietà, Oaktree dia autonomia al management del club. È comunque vero che il colosso statunitense potrà contare su una struttura organizzativa e manageriale già definita.

In molti tuttavia, sono convinti che Oaktree avrà solo una breve parentesi come azionista del club e che un altro compratore potrebbe materializzarsi in poco tempo. Intanto come gestirà l’escussione del pegno Steven Zhang? Una strada plausibile potrebbe essere quella della richiesta di proroga di un anno del prestito stesso.