Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen – Siamo all’atto finale dell’Europa League: a Dublino Atalanta e Bayer Leverkusen si giocano il titolo in Europa. La squadra nerazzurra, dopo aver perso la Coppa Italia contro la Juventus, cercherà di centrare il bersaglio grosso battendo i tedeschi. (continua a leggere dopo le foto)

Le probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen

Domani sera, 22 maggio 2024, si sfidano Atalanta-Bayer Leverkusen. Mentre i tedeschi hanno concluso le loro fatiche in Bundesliga in quest’ultimo weekend, l’Atalanta è reduce dalla vittoria per 2-0 in casa del Lecce e dovrà affrontare ancora due partite. L’ultima è il recupero della sfida con la Fiorentina il 2 giugno prossimo. Atalanta e Bayer Leverkusen si incontreranno alla Dublin Arena alle ore 21. Il match sarà trasmesso in tv su Sky Sport e in live streaming su NOW e DAZN. Atalanta e Bayer Leverkusen si sono già incontrate: negli ottavi di finale del 2021/22, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini ha avuto la meglio sui Werkself allenati allora da Gerardo Seoane.

Atalanta-Bayer Leverkusen, siamo all’atto finale dell’Europa League

ATALANTA (3-4-1-2) – Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3) – Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. All.: Xabi Alonso.

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania).