Dopo il pareggio in trasferta con la Real Sociedad, l’Inter di Inzaghi ha centrato la prima vittoria nel girone di Champions League. 1-0 contro il Benfica: decisiva una rete segnata da Thuram nel secondo tempo. Ottima prestazione messa in campo dai nerazzurri. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: La trovata di Pioli: cori del Borussia a Milanello

Leggi anche: GP d’india: vince Bezzecchi, Bagnaia out e Mondiale riaperto

Simone Inzaghi Head Coach of FC Internazionale during UEFA Champions League final match between Manchester City FC and FC Internazionale at Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turkey on June 10, 2023. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Dopo il pareggio in trasferta con la Real Sociedad, l’Inter ha centrato la prima vittoria nel girone di Champions League. Benfica sconfitto 1-0 grazie alla rete – segnata nel secondo tempo – di Thuram. Ottima prestazione messa in campo dai nerazzurri, che nella ripresa creano tantissime occasioni ma non riescono ad andare oltre.

La compagine di Simone Inzaghi sale a quota 4 punti in classifica nel girone, a pari merito con la Real Sociedad e con una lunghezza di vantaggio sul Salisburgo (3). Benfica clamorosamente fermo a 0 punti.

Inter-Benfica: le parole di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria: “Grandissima partita, bravi i ragazzi. Primo tempo equilibrato, abbiamo avuto due o tre occasioni per sbloccarla. Nel secondo abbiamo aumentato l’intensità, c’era la sensazione che il gol potesse arrivare da un momento all’altro”

“Ricordiamo che di fronte avevamo il Benfica che ha quasi sempre vinto in stagione. Volevamo vincere davanti al nostro pubblico. Venivamo da un periodo con trasferte lontane tornando tardi, ieri i ragazzi sono stati con le famiglie e oggi hanno dato una risposta da vicecampioni d’Europa”.