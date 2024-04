Indycar, che paura per Ghiotto: investe un manichino caduto da un ponte – Momenti di apprensione durante la gara domenicale di IndyCar al Barber Motorsports Park. Durante il 52esimo giro, un manichino installato otto anni fa dal proprietario del circuito, George Barber, è caduto da uno dei ponti della pista, finendo sulla strada. (continua a leggere dopo le foto)

There's a mannequin that hangs from the bridge at Barber Motorsports Park.



This year, it fell.



📺 : #INDYCAR | NBC and Peacock pic.twitter.com/u41clxZC1x — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) April 28, 2024

Indycar, che paura per Ghiotto: investe un manichino caduto da un ponte

L’italiano Luca Ghiotto, al suo debutto in IndyCar con la Dale Coyne Racing, non è riuscito a scansare lo scontro. L’impatto col manichino è stato inevitabile: questi ha tranciato un braccio del simulacro, conosciuto agli appassionati con il nomignolo di Georgina. Per fortuna, il manichino è precipitato ai margini della pista, in una posizione meno rischiosa per i piloti che arrivavano ad alta velocità in quel tratto. Will Power, pilota del Team Penske giunto secondo, ha commentato: “Mi sono accorto che stavano sventolando le bandiere gialle e ho visto una donna stesa a bordo pista”. E ancora: “Mi sono chiesto cosa stesse succedendo e chi l’avesse fatta cadere. Sapevo che in quel punto c’era un manichino appeso al ponte ma dovrebbero utilizzare cavi e sostegni più solidi per evitare che precipiti”. Al di là dello sfortunato imprevisto, la prima esperienza di Luca Ghiotto è stata nel complesso positiva anche se ha chiuso in 21ª posizione.