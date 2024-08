Incubo in bagno, siede sul WC ma spunta un serpente che lo morde

Ci sono notizie che a leggerle sembrano inventate di sana pianta, salvo poi scoprire, dopo aver approfondito, che sono purtroppo realtà. Notizie spiacevoli, a dir poco orrende, come quella che vi raccontiamo oggi. Questa volta ci spostiamo in Thailandia per raccontare l’assurda e spaventosa vicenda vissuta da un uomo, Tanat Tangtewanon, a Samut Prakan, una città dello Stato del Sud Est asiatico a pochi chilometri da Bangkok. Tanat è rimasto vittima di un incidente tanto inconsueto quanto terrificante. (Continua a leggere dopo la foto)

Il malcapitato si era appena seduto sul water quando, improvvisamente, ha avvertito un dolore intenso alle “parti basse”. Guardando dentro la tazza, ha scoperto che un grosso serpente era emerso dal wc e, forse spaventato, lo aveva morso, rimanendo attaccato ai suoi testicoli. Senza perdere la calma, l’uomo si è alzato bruscamente, costringendo il rettile a lasciarlo andare.

Quando il serpente è ricaduto nella tazza, Tanat ha afferrato lo spazzolone del bagno e ha iniziato a colpirlo, riuscendo a ucciderlo. Successivamente, ha chiamato una guardia di sicurezza, che lo ha aiutato a rimuovere il corpo del serpente. Le immagini che la vittima ha condiviso su Facebook mostrano chiaramente le notevoli dimensioni dell’animale. Dopo l’incidente, Tanat è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato per una ferita lieve. Fortunatamente per lui, il serpente responsabile dell’attacco apparteneva a una specie non velenosa. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma è davvero così strano che un serpente esca dalla tazza del water? A dire il vero no. La risposta è da trovarsi nella natura di rettili come serpenti e pitoni. Questo genere di ovipari striscianti adora vivere in posti freddi ed umidi, questo li spinge ad andare verso la base delle tubature che sfociano nelle dimore. A loro vantaggio, i serpenti, trovano anche le fonti di acqua. Anche il passaggio all’interno di una tubatura non è certo difficoltoso per un serpente, considerata la sua natura. Il grave episodio accaduto al signor Tanat Tangtewanon, a Samut Prakan, non è l’unico registrato negli ultimi anni in Thailandia dove varie specie di serpenti, anche non velenosi come quello del caso di cui si parla, sono largamente diffusi.