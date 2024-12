Home | Terribile incidente in autostrada, esplode autocisterna in galleria

Un terribile incidente stradale si è verficato ieri sera 11 Dicembre 2024 sull’A10, dove un’auto e un camion cisterna sono rimasti coinvolti in un impatto frontale all’interno di una galleria. Lo scontro ha provocato l’esplosione del mezzo pesante, con un bilancio tragico per quanto riguarda il numero di vittime e ferite. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente sull’autostrada A10: esplosa autoisterna in galleria

Incidente sull’autostrada A10: esplosa autoisterna in galleria. Ieri sera 11 Dicembre 2024 nel tratto compreso tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare dell’autostrada A10 si è verifcato un incidente stradale tra un’auto e un camion cisterna. A causa del violento impatto tra i due veicoli, come riportato da The social post, il mezzo pesante è esploso nella galleria, provocando un morto e 13 persone intossicate dal fumo sprigionato. Immediatamente sul luogo del disastro sono giunti i mezzi dei soccorsi e le Forze dell’Ordine che hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto.

