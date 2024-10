Home | Incidente in autostrada, coinvolte oltre 20 persone: file chilometriche

Maxi incidente sulla A4 all'alba; almeno 5 veicoli sono stati coinvolti in uno spaventoso tamponamento sull'autostrada all'altezza di Dalmine (in provincia di Bergamo) in direzione Milano. Lo scontro ha avuto pesanti conseguenze: più di 20 persone sarebbero state valutate dai soccorritori sul posto e le operazioni hanno causato code chilometriche sul tratto di strada. Cosa sappiamo.

Incidente in A4, panico e disagio per gli automobilisti

Secondo quanto trapela dalle prime informazioni sarebbero oltre 20 le persone coinvolte nel maxi incidente avvenuto intorno alle ore 6 di oggi, martedì 22 ottobre. Cinque veicoli sono stati coinvolti in uno scontro che ha causato poi disagi significativi agli automobilisti in transito verso Milano. Viene riportato infatti che nelle prime ore del mattino ci sono stati rallentamenti del traffico e code chilometriche.

Maxi tamponamento, circa 30 persone coinvolte

Secondo quanto riportato dal Milano Today, l’incidente ha coinvolto diversi veicoli e circa una trentina di persone. I mezzi interessati dal maxi tamponamento sarebbero quattro furgoni e un’auto. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con diverse ambulanze, insieme ai vigili del fuoco, alle pattuglie della polizia stradale e al personale di Autostrade per l’Italia.

Questi operatori hanno lavorato per gestire l'emergenza, assistere i feriti e ripristinare la viabilità nel tratto interessato dallo scontro. Anche se le informazioni restano ancora frammentarie e in fase di aggiornamento, sono emersi alcuni dettagli sul bilancio dei feriti dello spaventoso incidente in A4



