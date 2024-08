Home | Incidente devastante in moto, coinvolti due giovanissimi

Un nuovo incidente mortale è avvenuto ieri sera nel nostro paese. Una moto Bmw RR si sarebbe scontrata frontalmente con una Dacia Sandero. L’esatta dinamica dell’incidente, però, è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale. (Continua…)

Incidente devastante in moto

Ieri sera, intorno alle 20:30, c’è stato un incidente devastante nel nostro paese, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 26 anni. La ragazza che viaggiava con lui, 19enne, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e pare sia in gravissime condizioni. I due probabilmente stavano rientrando da una giornata passata al mare. Il frontale tra la loro moto ed un auto è stato fatale per il ragazzo alla guida della moto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)