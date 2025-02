Home | Incidente in aeroporto: ci sono vittime

Avviata un'indagine per risalire alla causa dell'incidente.

Incidente aereo: due morti

Una collisione tra due aerei privati, un Cessna 172S e un Lancair 360 MK II, ha causato la morte di due persone, entrambi occupanti del Lancair 360 MK II. Il velivolo, infatti, ha subito un impatto fatale, a differenza dell’altro aereo privato, il Cessna 172S, che è riuscito a toccare terra senza ulteriori danni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)