Incendio in una palazzina in Italia, panico e residenti evacuati: la situazione

Incendio in una palazzina in Italia, panico e residenti evacuati: la situazione. Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile, un rogo ha interessato una palazzina residenziale a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Le fiamme, sviluppatesi poco dopo la mezzanotte, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione completa dello stabile. Dieci persone sono rimaste intossicate dal fumo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Di seguito, i dettagli dell’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incendio a Pomigliano D’Arco: scatta l’evacuazione nella notte

L’incendio, riporta Fanpage, è scoppiato intorno alla mezzanotte in una palazzina situata in via Walter Tobagi di Pomigliano D’Arco. La dinamica esatta del rogo è al momento ancora oggetto di indagine. A scopo precauzionale e per consentire un intervento in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, tutte le unità abitative presenti nello stabile — sedici appartamenti in totale — sono state evacuate. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze più gravi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Palazzina in fiamme: dieci persone intossicate dal fumo

Durante le operazioni di soccorso, dieci residenti della palazzina sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 per sintomi da intossicazione da fumo. Le persone coinvolte sono state trasferite in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, nessuno di loro si trova in gravi condizioni. La situazione è tornata sotto controllo nelle ore successive e, dopo l’estinzione completa dell’incendio, i condomini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

