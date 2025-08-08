x

Il TG di Sport.it dell’8 agosto 2025

Dal calcio al tennis. Ecco le più importanti notizie sportive della giornata di oggi:

Il Napoli di Conte continua a rafforzarsi con l’arrivo di Gutierrez dal Girona, mentre Raspadori sembra destinato ad approdare a Madrid, sponda Atletico.

In casa Milan, si avvicina Hojlund dal Manchester United in prestito. L’obiettivo della squadra di Allegri è chiaro: tornare competitivi e al vertice del calcio italiano.

A Torino, la Juventus lavora per acquistare Sandro Tonali dallo Newcastle grazie a una trattative che coinvolgerebbe Vlahovic come contropartita.

Nel mondo del tennis, Victoria Mboko vince il Master’s 1000 di Montreal a soli 18 anni e si prospetta una delle promesse del tennis mondiale.

Chiudiamo con le ultime su Bonicelli, che è tornato in Italia ma continua ad essere sotto stretta osservazione dei medici.

