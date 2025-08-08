Juventus, pronto il grande colpo a centrocampo: il piano per il nazionale azzurro

Il mercato della Juventus sembra finalmente accendersi, dopo settimane di attese e complicazioni varie. Il nuovo corso guidato da Damien Comolli prova a imprimere una svolta alle trattative, puntando su operazioni ambiziose e mosse a incastro. Il problema come al solito è legato alle uscite, ma ora c’è un’idea per aggirarlo.

Valore di tonali: 70mln.



la juve ci prova offrendo Vlahovic + d. Luiz + savona e 70mln https://t.co/fgMo8QOnbF — GianniPlay (@g_play84) August 7, 2025

L’obiettivo del club è rinforzare la rosa con profili di alto livello, soprattutto in mezzo al campo. In questo scenario, il nome di Sandro Tonali è tornato con forza nei radar bianconeri. Non è la prima volta che se ne parla, ma in questa occasione i vertici juventini hanno imbastito un piano che potrebbe interessare al Newcastle. (continua dopo la foto)

Portare Tonali a Torino resta una missione difficile, ma in casa Juventus la speranza non si è mai spenta. Il club bianconero punta a sfruttare la situazione di Dusan Vlahovic, in uscita e già proposto al Newcastle. L’idea è di costruire un’operazione complessa, non come scambio diretto, ma con il serbo come pedina per aprire il dialogo.

I Magpies, reduci dalla cessione di Alexander Isak al Liverpool e sfumati gli obiettivi Sesko e Nunez, sono alla ricerca urgente di un centravanti. Il nome di Vlahovic è tornato d’attualità, proposto dagli intermediari nelle ultime ore. In caso di apertura inglese, la Juventus proverebbe l’affondo per Tonali, includendo eventualmente anche Douglas Luiz o Nicolò Savona, con conguaglio a favore del Newcastle.

Tonali resta un punto fermo per il club inglese, che lo ha acquistato dal Milan per 55 milioni più bonus e lo ha aspettato in occasione del lungo stop per squalifica nel 2024, il che certifica quanto il Newcastle abbia sempre creduto il lui. (continua dopo la foto)

In più, il centrocampista azzurro è stato decisivo nella scorsa stagione, che si è conclusa con la vittoria della Coppa di Lega e la qualificazione alla prossima Champions League. Il centrocampista è legato al Newcastle e si trova bene in Premier, ma la Serie A per un giocatore italiano resta una forte attrazione.

Alla Continassa sono convinti che il numero 8 bianconero dei Magpies sia l’uomo giusto per alzare il livello della mediana. Il lavoro di Comolli punta a un’operazione che, pur partendo da un’ipotesi remota, potrebbe trasformarsi in realtà se le esigenze di mercato inglesi e italiane troveranno un punto d’incontro.

Leggi anche: