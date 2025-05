Il TG di Sport.it del 9 maggio 2025

Si alza la tensione tra campionati e coppe: il finale di stagione entra nel vivo, tra sogni di gloria, strategie future e attese che diventano realtà.

La Juventus si prepara a un crocevia fondamentale: lo scontro diretto con la Lazio può decidere una fetta importante della corsa Champions. Intanto, Giuntoli lavora già per la prossima stagione: l’obiettivo principale è Victor Osimhen, ma piace anche Lookman. In uscita, invece, sembra ormai certo il destino di Vlahovic.

A Milano cresce l’attesa per la finalissima di Champions League tra Inter e PSG, in programma tra 22 giorni. Fabio Capello analizza le due squadre, soffermandosi sulle possibili scelte tattiche di Inzaghi e Luis Enrique in una sfida che si preannuncia apertissima.

Nel tennis, l’Italia si stringe attorno a Jannik Sinner, pronto a esordire al Foro Italico. La terra di Roma non gli ha mai portato particolare fortuna, ma quest’anno l’altoatesino arriva da numero 1 al mondo. È il momento di riscrivere la storia.

In Formula 1, invece, continuano le difficoltà in casa Ferrari. Il GP di Miami ha messo in evidenza le carenze della SF25, in particolare nella sospensione posteriore. Il nuovo direttore tecnico Lloyd Serra è chiamato a trovare soluzioni rapide per salvare una stagione iniziata con troppe incertezze.