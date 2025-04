Il TG di Sport.it del 9 aprile 2025

Ecco tutto quello che c’è da sapere oggi, solo su TG di Sport.it:

Partiamo dalla Champions League con una vera impresa: l’Inter batte il Bayern Monaco 2-1 e scrive una pagina storica della sua stagione europea. I nerazzurri dimostrano di poter competere con chiunque e si preparano al ritorno a San Siro con il sostegno di 75mila tifosi pronti a spingere la squadra verso la semifinale.

Questa vittoria ha anche un grande impatto sul ranking UEFA. Con la contemporanea sconfitta del Real Madrid, l’Italia si avvicina alla Spagna. Superare i club iberici significherebbe ottenere un posto in più nella prossima edizione della Champions League: un traguardo importantissimo per il nostro calcio.

Passiamo alla MotoGP: Jorge Martin è pronto a tornare in pista in Qatar dopo il doppio infortunio che lo ha tenuto lontano dai circuiti. Al suo fianco, in Aprilia, Marco Bezzecchi vuole confermare i segnali di crescita e brillare sotto le luci del deserto.

E chiudiamo con la Formula 1. Momento di crisi per la Ferrari: Charles Leclerc ha criticato apertamente le strategie di squadra, alimentando le polemiche su una gestione che sembra aver perso identità. Il prossimo appuntamento in Bahrain sarà decisivo per capire se la scuderia di Maranello riuscirà a cambiare rotta.